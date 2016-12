Regjeringen vil vrake NRK-lisensen

NRK-lisensen slik vi kjenner den i dag blir erstattet med en ny finansieringsmodell. Regjeringen vil nå utrede en øremerket medieavgift, opplyser kulturministeren Linda Hofstad Helland.

– Vi vil at den skal være teknologinøytral. Den skal ikke knyttes til bestemte apparater, slik den gjør i dag. Det er nødvending med ny modell for offentlig finansering av NRK. Vi jobber derfor videre med å utrede en øremerket medieavgift, sa kulturministeren under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Den skal innkreves per husstand eller per person. Det vil enten være en husavgift, en øremerket skatt, eller et øremerket beløp per person, med fritak for onntekt eller andre kriterier. Når de modellene er utredet, vil de vurderes opp mot ordinær budsjettfinansiering, sier Helleland.

NY LISENS-MODELL: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil fjerne kringkastingsavgiften, og erstatte det med en annen modell. Foto: Geir Olsen , VG

Uavhengig av løsning betyr det at NRK-lisensen som vi kjenner den i dag skrotes, og det er venstreleder Trine Skei Grande glad for.

– Bra at Regjeringa skroter den urettferdige lisensen. Vi bør ha et system der vi kan bidra mer etter evne, og uavhengig av plattform vi bruker, sier hun til VG.

Støtter TV 2 med inntil 135 millioner



Helleland la også frem regjeringens syn på hvordan kommersiell allmennkringkasting, altså TV 2, skal finansieres:

– Staten vil støtte en kommersiell allmennkringkaster med inntil 15 millioner euro, om lag 135 millioner kroner etter dagens kurs, sa hun.

Knyttet til denne støtten er en rekke krav som regjeringen vil ha oppfylt, blant annet hovedkontor utenfor Oslo, minimum 50 prosent norsk innhold og bruk av begge målformer.

– Vi trenger en slik allmennkringkaster. Det vil sikre en reell konkurrent til NRK. Dette er viktig for regjeringen, sier Helleland.

Knut Olav Åmås og Mediemangfoldsutvalget la blant annet i oktober fram flere mulige modeller for finansiering av allmennkringkasting.

Opposisjonen ikke fornøyd



Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Arild Grande sier det ikke er noe nytt med nyheten fra kulturministeren.

– Hvis det som kommer frem om finansiering av NRK stemmer, er det ikke noe nytt og akkurat det samme som stortinget sa for over et halvår siden. Hvis de ikke har noe konkret forslag på bordet har de kastet bort over et halvt år uten å gjøre jobben sin, sier han til VG.

–Stortinget ba i mars om at regjeringen skal fremme forslag til ny finansiering av NRK innen utgangen av 2016, legger Grande til.

Senterpartiets, Marit Arnstad sier også til NRK at det er sørgelig at regjeringen ikke har lagt fram en konkret finansieringsmodell enda.

– Saken er allerede utredet. Vi hadde forventet at regjeringen faktisk kom med en konkret finansieringsmodell, som Stortinget kunne behandle, sier Arnstad:

– For NRK og TV 2, så betyr det at man må fortsette å leve i uvisshet over finansieringen framover. Det synes jeg er sørgelig, når stortingsflertallet er klare til å ta en beslutning.