Regjeringen hyller norske kultur-kjendiser med stor fest

Neste uke feirer regjeringen Marcus og Martinus, Harald Zwart og Åsne Seierstad - og 250 andre kulturpersonligheter med en stor mottakelse.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener norske myndigheter alltid har vært flinke til å hylle våre idrettshelter etter at de har gjort det stort i utlandet. Norske artister og kulturpersonligheter som også har markert seg utenfor landets grenser, har derimot aldri fått den samme oppmerksomheten fra det offisielle Norge, forteller hun.

– Men nå gjør vi noe med det, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

Tirsdag inviterer kulturdepartementet og UD flere hundre norske kunstnere, filmregissører, forfattere, artister, skuespillere og deres støtteapparat til mottakelse og fest i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo.

– De har alle sammen gjort det godt i utlandet og vært med på å sette Norge på kartet på en positiv måte. Men norske myndigheter har ikke tidligere takket dem på en ordentlig måte, gitt dem anerkjennelse eller oppmerksomhet for innsatsen deres. Derfor har vi tatt initiativet til denne mottakelsen, fortsetter Hofstad Helleland.

KOMMER: Pia Tjelta som blant annet har hatt to store filmroller i svenske og danske filmer. Foto: Helge Mikalsen , VG

For henne personlig ble en av sommerens store kulturopplevelser en viktig påminnelse om dette, da hun var til stede på konserten de norske stjerneprodusentene i Stargate holdt i Borggården i Trondheim.

– Jeg begynte å gråte der jeg stod. Det var en sterk opplevelse. De er enormt store på verdensbasis og står bak en rekke kjente internasjonale artister. De holdt sin første konsert noensinne - og de ble både anerkjent og hyllet av publikum for det de hadde fått til, sier kulturministeren.

Det er en omfattende og variert liste over personligheter fra norsk kultur - og underholdningsliv som ligger til grunn for invitasjonene. Alle sammen har markert seg på forskjellig måte, enten det handler om musikk, film, TV, dataspill, litteratur, visuell kunst, scenekunst, kulturarv, arkitektur, design, kunsthåndverk og festivaler.

Blant stjernene som kommer er musikkduoene Seeb og Marcus og Martinus, skuespiller Pia Tjelta, regissørene Harald Zwart, Joachim Rønning og Espen Sandberg og forfatter Åsne Seierstad.

KOMMER: Den norske stjerneregissøren Harald Zwart som i aller høyeste grad har vært med på å sette Norge på kartet i Hollywood. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Vi har fått hjelp fra de forskjellige interesseorganisasjonene med å finne frem til hvem som skal inviteres. Men det er ikke bare «stjernene» som kommer. Fra idretten vet vi jo hvor viktig støtteapparatet er for å lykkes. Vi vil gjerne løfte dem frem, også, og derfor er mange av dem invitert, sier Linda Helleland.

Ikke desto mindre er det for eksempel mange fremtredende norske filmskuespillere som har gjort det stort i utlandet, men som ikke står på listen over de som kommer.

– Det er mange som er invitert som ikke har hatt anledning til å komme, sier Hofstad Helleland.

Samtidig er hun opptatt av å frem at det ikke er «hvem som helst» som er invitert til festen på tirsdag.

– Det skal henge høyt å bli invitert til regjeringens representasjonsbolig, kulturministeren.

Hofstad Helleland avviser at dette tiltaket en del av hennes svar på den kritikken hun har fått i mediene tidligere i høst om manglende synlighet i det kulturpolitiske bildet.

– Jeg gjør det jeg synes er viktig. Dette er viktig - og det er viktig at norske myndigheter støtter opp under det arbeidet som som blant annet gjøres gjennom Kreativt Norge for at de skal lykkes kommersielt, sier hun.