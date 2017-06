«Bachelor in Paradise»-etterforskningen er avsluttet

Produksjonen av den amerikanske reality-serien ble stoppet etter tvil om den ene deltageren ga samtykke til hendelse av seksuell art.

Innspillingen av den fjerde sesongen av serien ble stoppet etter bare én uke. Årsaken var at det skal ha vært en upassende hendelse mellom to av deltagerne, Corinne Olympios og DeMario Jackson.

Bakgrunn: Stoppet reality-innspilling i Mexico

Innspillingen fortsetter

Produsentene var i tvil om Olympios ga samtykke til en hendelse av seksuell art, og det ble derfor satt i gang en intern etterforskning. Den skal nå være avsluttet, og konkluderer med at det ikke har skjedd en «upassende hendelse», ifølge E! News.

Warner Bros. som produserer serien sa i en uttalelse tirsdag at opptakene av hendelsen ikke viser at Olympios skal ha vært utsatt for noe upassende, skriver Time.

– Produksjonen av denne sesongen av Bachelor in Paradise» vil fortsette, og vi planlegger endringer i seriens retningslinjer og prosedyrer for å forbedre og videreutvikle sikkerheten til alle deltakere, skriver de.

Tilbakeblikk: Flere «Ungkaren»-skandaler

Hva endringene går ut på, sier de ikke noe om.

Husker lite av hendelsen

Olympios selv har tidligere uttalt at hun husker lite av hendelsen.

– Men noe fælt skjedde tydeligvis. Det er mitt verste mareritt som nå har blitt min virkelighet, sier hun.

TV-AKTUELL: Corinne Olympios, her som sjekker av «Ungkaren» Nick Viall på FEM i disse dager, befinner seg i sentrum for kontroversen i nye «Ungkaren i paradis». Foto: TVNORGE/FEM

Jacksen har også kommet med en uttalelse vedrørende hendelsen gjennom sin talsperson Eve Sarkisyan-Nunn:

– Det er uheldig at hans karakter og navn har blitt koblet til falske og ondsinnede anklager. Jeg vil gjøre de juridiske tiltakene som må til og vil oppsøke alle de rettsmidlene som er tilgjengelig for meg, skriver E!

Her hjemme sendes serien på Fem, men de ligger etter USA, så sesong tre vises ikke før senere i år. Olympios er imidlertid aktuell i runde 21 av «Ungkaren», som i disse dager vises på norsk TV.