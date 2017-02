Aylar Lie føler seg krenket på flyplassen i USA

Aylar Lie (33) forteller at hun ble holdt tilbake i over to timer og avhørt på flyplassen i USA onsdag kveld.

«Blir America «great» igjen av de nye tiltakene? Hyggelig med 2,5 timers avhør og krenkelse i dag», skrev hun på sin lukkede Snapchat i natt sammen med en bilde-collage av president Donald Trump.

Hendelsen skjedde ifølge Lie, som har dobbelt statsborgerskap til Norge og Iran, da hun mellomlandet i USA med kurs for Mexico. Hun holdt på å mistet flyet til Cancun på grunn av problemene i USA.

– Jeg tok SAS-fly fra Oslo til Newark og ble tatt til side i passkontrollen og avhørt av to personer i to og en halv time. De forklarte at de ønsker å beskytte landet sitt, og at jeg derfor fikk så mange spørsmål om livshistorien min, detaljer om mine biologiske foreldre, fosterforeldre og deres og mine sosiale medier, forteller 33-åringen til VG.

Hun skal også ha fått beslaglagt telefonen sin i en tid:

– De gikk gjennom mobilen min, tok sporingsnummeret på den, og spurte hvem jeg skulle møte i Mexico, og hver vedkommende kom fra. Og de spurte om hva jeg driver med, og hvorfor jeg har reist flere ganger til Libanon og Istanbul.

Lie har også twitret om hendelsen:

Lie forklarer at de som avhørte henne, tilsynelatende var hyggelige, men hun hun følte det likevel som ubehagelig og krenkende.

REISEFØLGE: Aylar og hunden Siba avbildet for et par år tilbake. Hunden er med til Mexico. Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

– Jeg opplevde det som om jeg er terrormistenkt.

Den tidligere modellen forklarer at hun kjenner seg igjen i noe av det Kjell Magne Bondevik opplevde da han ble holdt tilbake på flyplassen for tre uker siden.

– Bondevik sa noe til VG, som jeg kan bekrefte. Blant annet om at at i rommet der han ble tatt til side, var det mange fra Iran og andre land, som innreiseforbudet gjaldt for. Han sa at flere av dem nok ble utsatt for mer ydmykende behandling enn han ble. Det tror jeg også. Jeg er enig med ham i at den nye politikken er skremmende, sier Lie.

Ferie



Hun skulle på ferie denne gangen, og reiste alene med hunden sin.

– Men jeg har planer om å reise til USA i flere anledninger fremover på grunn av pokerturneringer, blant annet når VM starter i mai og varer til juli, sier hun.

Lie var senest aktuell i «Farmen kjendis» på TV 2, og hun rakk å sette tidenes melkespannrekord før hun brått trakk seg fra konkurransen. En saftig krangel ble det også både på og etter gårdsoppholdet. I månedene etter innspillingen, har pokerkarrieren stått i fokus.

REKORD: Aylar Lie i «Farmen kjendis». Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Innreiseforbudet



Da Donald Trump innførte innreiseforbud i januar, gikk Lie også ut i sosiale medier og sa at dette rammet henne, siden hun har dobbelt statsborgerskap til Norge og Iran.

«Jeg har vokst opp i Norge, er norsk statsborger, ateist, har brutt alle regler som kan brytes i Islam, men nå er jeg utestengt fra USA», skrev hun på Twitter.

– Mitt liv raser ikke sammen, selv om Las Vegas er et naturlig reisemål for meg som pokerspiller, men det gir alvorlige konsekvenser for mange av de som er rammet. Jeg tør nesten ikke tenke på hva dette sirkuset kommer til å resultere i, uttalte hun til VG.

Kort etter publiserte USAs ambassade i Oslo en ny redegjørelse på sitt nettsted, hvor de opplyste at reisende med pass som er utstedt av land som ikke er rammet av innreiseforbudet, kan søke visum og reise til USA.

Den endelige avgjørelsen om innreise tas av grensekontrollen ved ankomst i landet, forklarte ambassaden i redegjørelsen.

Trumps omstridte innreiseforbud ble reversert etter en dommeravgjørelse tidlig i februar, men ifølge Lie var det nå likevel mye mer problematisk for henne å lande i USA sammenlignet med tidligere.