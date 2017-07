Radiolyttingen DABber av hos de største kanalene

De store radiokanalene mister tusener av lyttere mens FM-nettet slukkes. Og ennå gjenstår slukkingen i folkerike Oslo og Akershus.

Det viser tall fra Kantar TNS over den daglige radiolyttingen i juni 2016 - sammenlignet med juni 2017 - etter at slukkingen av FM-nettet og innfasingen av DAB-basert radio er i gang.

Landets største radiokanal, NRK P1, har dalt fra 124.000 daglige lyttere i uke 24 i 2016 til 108.000 lyttere samme uke i 2017.

Samtidig stupte den daglige dekningen, som viser antall lyttere som «var innom» kanalen daglig, med 123.000 lyttere eller 8 prosent - fra 1,517 millioner til 1,394 millioner.

Krevende overgang



– Overgangen fra FM-radioer til digital lytting krever mye av brukeren. Vi ser en nedgang i regionene der FM-nettet slukkes - like etter slukkingen. Men vi ser også at lytterne kommer tilbake etter hvert, sier fungerende radiosjef Ole Jan Larsen i NRK til VG.

Hele NRKs radiotilbud har gått ned fra en daglig dekning på 48,3 prosent i 2016 til 45,8 prosent så langt i år, ifølge Larsen. Det synes han ikke er en radikal endring.

Larsen minner om at lytterne har fått langt flere kanaler å velge mellom.

– Derfor er det forventet at de største kanalene går noe ned i et langt mer mangfoldig radiomarked, mener han.

Radiosjefen er likevel ikke fornøyd med at snitt-tiden på lytting av flaggskip-kanalen P1 har gått ned fra 40 minutter i befolkningen i uke 24 i 2016 til 35 minutter i samme uke i år.

Inger Svendsen (50) fra Bodø har klart seg godt det siste halvåret uten å få de største radiokanalene på FM-båndet.

– Jeg har ikke kjøpt DAB-radio hjemme. Jeg hører lite på radio, sier Svendsen som klarer seg med radio via TV-en.

– I den ene bilen har vi DAB-radio, men signalene faller stadig ut, for eksempel på veien til hytta i Beiarn, forteller Svendsen til VG.

Bil-utfordringen



Radiosjefen mener DAB i bil fortsatt er en stor utfordring.

– Lyttetiden har gått noe ned generelt også. Folk som har vært vant til å lytte mye på radio i bil, bruker nok mindre tid på radio hvis de ikke har fått innstallert DAB+ i bilen ennå, sier Ole Jan Larsen, som viser til at P1s satsing på trafikkradio tradisjonelt har gitt mye lyttertid i bil.

Slukkeplanen Nordland: Slukket 11. januar.

Trøndelag, Møre og Romsdal: NRK slukket: 8. februar. Andre slukket: 21. april.

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland: NRK slukket: 26. april. Andre slukket: 16. juni.

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder: NRK slukket: 21. juni. Andre slukkes: 15. september.

Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus: NRK slukkes: 20. september. Andre slukkes: 8. desember.

Troms og Finnmark: Sendingene slukkes: 13. desember.

(Oversikten gjelder NRK P1, NRK P2, NRK P3, Radio Norge, P4 og kommersielle radiosendinger i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo)



Forskningsleder for medier, Knut-Arne Futsæter i Kantar TNS, synes ikke det er noen grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.

– Dette er som forventet, også mye på grunn av de mange nisjekanalene som spiser en større del av kaken, sier Futsæter. Han mener at i den overgangsfasen radio-Norge er i nå - så må det regnes med mindre radiolytting.

Radio Norge og P4 også ned



Allerede i januar - i forbindelse med den første slukkingen av FM-nettet, i Nordland, skrev Futsæter i Medier 24 at man kan forvente at lytting på NRKs kanaler blir redusert, mens de kommersielle radiokanalene vil samlet sett sannsynligvis ha en stabil utvikling når vi oppsummerer 2017.

Men også de største kommersielle kanalene, P4 og Radio Norge, mister lyttere underveis i overgangen fra FM til digitalradio.

I uke 24 gikk den daglige dekningen for Radio Norge ned med 20 prosent - fra 566.000 lyttere i 2016 til 451.000 i år. Tallene som viser mer langvarig lytting på kanalen, forteller også om en nedgang, fra 19.000 daglige lyttere i uke 24 i juni 2016 til 15.000 daglige lyttere (21 prosent) i snitt samme uke i 2017.

Radio-Norge-sjef Lasse Kokvik, er ikke skremt av utviklingen i deknings- og lyttertallene.

– Vi er nå midt inne i FM-slukkingen og overgangen til DAB. Vi følger nøye med på utviklingen, og synes det totalt set går fint, sier Kokvik til VG.

Han understreker at en nedgang for hovedkanalen er forventet og ikke unikt for Bauer-gruppen som eier Radio Norge.

Han mener nedgangen for hovedkanalen demmes opp av oppgangen for Bauers andre kanaler.

– Tar tid å skaffe seg radioer



For radiokanalen P4 er ikke nedgangen i uke 24 fra før- til etter- FM-slukkingen så markant som for Radio Norge. Snitt-tallet som viser reelle daglige lyttere forteller om en nedgang fra 48.000 til 42.000 (12 prosent) fra juni 2016 til juni 2017.

Når det gjelder daglig dekning, er nedgangen på 159.000 som er innom kanalen daglig, tilsvarende 16 prosent.

Direktør Kenneth Andresen i P4-gruppen, mener det er helt naturlig at lytterne bruker noe tid på å skaffe seg nye radioer og vil gi seg utslag i en midlertidig nedgang i daglig dekning.

– At de store hovedkanalene avgir lytting til de nye kanalene er en tydelig trend og har selvsagt sammenheng med digitaliseringen. Nå får man inn tretti kanaler der man før fikk inn fem og lytterne begynner å oppdage det flotte tilbudet. De nye kanalene har sterk vekst og det viser at digitaliseringen fungerer slik vi hadde håpet på, skriver Andresen i en epost til VG.

Han mener lytterne finner frem til de nye kanalene og bruker tid på dem.

– Denne fragmenteringen kommer til å fortsette og kommer til å bidra til å styrke radioens posisjon, ifølge P4-sjefen.

Futsæter i TNS mener den fremtidige radiolyttingen i bil kan bli avgjørende for om radiokanalene klarer å øke lyttingen igjen.

– Det er dessverre forholdsvis dyrt og mange oppfatter det som komplisert å skaffe seg digital radio i biler. Mange venter derfor til siste liten med å skaffe seg DAB+ radio i bil, konstaterer Futsæter.