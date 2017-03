Nå kommer «Uløst» sesong 2 – har funnet ny info i Therese-saken

Første sesong av VG-podkasten «Uløst» ble kåret til årets podkast. Nå kommer oppfølgeren.

Torsdag slippes første episode av andre sesong av podkasten «Uløst».

Podkasten, som er et samarbeid mellom VG og Rubicon, tar denne gangen for seg Therese-saken.

3. juli 1988 forsvant ni år gamle Therese Johannessen fra drabantbyen Fjell i Drammen. Hun har aldri blitt funnet.

Podkasten skal fortelle historiene om hva som skjer når folk må leve videre uten svar i så lang tid.

– Det er 29 år siden hun forsvant, og ingen har funnet henne. Det gjør at ikke bare familien hennes, men også store deler av samfunnet, fortsatt blir berørt av saken. Når man ikke har fått svar på hva som har skjedd, så lever folk med dette ennå, sier VG-journalist og «Uløst»-programleder Tor-Erling Thømt Ruud.

Therese-saken Therese Johannessen (født 1979), forsvant sporløst 3. juli 1988 fra Fjell i Drammen. På det meste jaktet 100 politimenn, uten resultat, på en mulig drapsmann.

På slutten av 1990-tallet tilsto den svenske antatte seriemorderen Thomas Quick at det var han som bortførte og drepte Therese. Han ble også dømt for drapet på henne, i Hedemora tingsrätt 2. juni 1998.

I seks andre rettssaker ble han dømt for syv andre drap. Det er ikke funnet noen bevis for at Quick drepte Therese Johannessen, og han trakk tilbake tilståelsene sine i forbindelse med innspillingen av et TV-program.

29. mars 2011 ble tiltalen mot Quick frafalt av svensk påtalemyndighet.

Han står bak podkasten sammen med Kristine Hellesland (VG) Sindre Leganger (frilansjournalist) og Cathinka Rondan (Rubicon).

Ny informasjon

I arbeidet med podkasten har «Uløst»-redaksjonen funnet noe nytt i Therese-saken.

– Vi har informasjon som aldri har vært oppe før, sier Ruud, uten å ville røpe detaljer i forkant av premieren.

Redaksjonen har jobbet siden januar, og de har snakket med både vitner og politi som har jobbet med Therese-saken. Familien til Therese har takket nei til å delta i podkasten.

– I slike saker som er så gamle, så er det alltid mye jobb med å få folk til å stille opp, og vi har forståelse for at familien har takket nei til å bidra. Men historien om Therese-saken handler ikke bare om familien. Den handler også om lokalsamfunnet i Drammen og hele det norske samfunnet, sier Ruud.

– Forsvinningen til Therese i 1988, har vært med på at foreldre til og med nå advarer barn mot å snakke med fremmede, ta imot godteri og sette seg i ukjente biler. Jeg er like gammel som Therese er eller ville vært, så jeg har vokst opp med dette, sier Ruud.

SAMARBEID MELLOM VG OG RUBICON: Kristine Hellesland, Sindre Leganger, Cathinka Rondan, og Tor-Erling Thømt Ruud har jobbet med den nye sesongen siden januar. Foto: Nikoline Mevassvik Haugen/Rubicon

Vant pris

Første sesong av «Uløst» tok for seg drapsgåten om Birgitte Tengs. Den har 1,5 millioner avspillinger og ble kåret til årets podkast i 2015 av Prix Radio.

Programlederen innrømmer at redaksjonen har kjent på forventningspresset i arbeidet med oppfølgersesongen.

– Vi er veldig glade for at første sesong ble så godt mottatt. Allerede nå har vi fått tilbakemeldinger på at folk er spente på den nye sesongen. Målet vårt er å lage noe som folk vil høre på, sier Ruud.

