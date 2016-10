Prinsessen tilbake på hesteryggen

Lørdag kveld var prinsesse Märtha Louise tilbake på hesteryggen – 16 år etter at hun la vekk ridestøvlene.

Comebacket skjedde på 25-årsjubileet til Oslo Horse Show, hvor han møtte noen av verdens beste sprangryttere i duell, sammen med tre andre tidligere sprangryttere.

– Jeg grugleder meg. Da jeg ble spurt om å delta i juni synes jeg det hørtes veldig morsomt ut, men nå er jeg skikkelig nervøs, sa prinsessen på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Prinsessen låner hesten Chacez, i forbindelse med gjesteopptredenen.

Fra hun var åtte år var det stort sett hest og ridekonkurranser som opptok prinsesse Märtha Louises fritid. Gjennom hele 90-tallet ble det norske folk vant til å se bilder av henne med hest, i hvite ridebukser på stevneplasser – høyt flygende over hindre. Men i 2000 var idrettskarrieren over.

– Jeg hadde bestemt meg for at etter å ha trasket mye i gjørme, vært mye kald og vært på utrolig mange stevner, at jeg ikke skulle tilbake til hest. Men så har vi en stall ved siden av oss og barna ble plutselig interessert, så kjøpte vi en ponni til dem. Og nå har vi tre, sa prinsessen på pressekonferansen.

Videre fortalte Märtha Louise om at hun kjente et sug da hun begynte å være med barna i stallen igjen, og at hun har savnet det.

– Men jeg har ingen planer om å begynne med hest aktivt igjen. I hvert fall ikke foreløpig.