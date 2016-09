Her er prinsesse Märtha Louise på sin første folkefest etter bruddet

SLOTTSPARKEN (VG) Nyseparerte prinsesse Märtha Louise (44) møtte smilende opp sammen med tusenvis med andre skuelystne i Slottsparken onsdag kveld.

Når kongeparet runder av sin 25-årsfeiring med gratisvisning av det historiske filmdramaet «Kongens nei» i Slottsparken, er prinsessen på plass sammen med resten av den voksne delen av kongefamilien.

Prinsessen snakket ikke med pressen før kinovisningen. Kun kronprins Haakon inntok scenen og ønsket alle de fremmøtte velkommen.

– Det var et vakkert syn! sa han da han skuet utover Slottsparken.

Det er første gang prinsesse Märtha Louise viser seg i offisiell sammenheng siden nyheten slo ned som en bombe 5. august om at hun og Ari Behn (43) skal skilles. Hun ble i kveld sittende mellom prinsesse Astrid og kronprinsesse Mette-Marit. Både Märtha og kronprinsessen smilte og hilste til mange i publikum rundt.

Prinsessen valgte å styre unna den store kongelige hagefesten 1. september. Hun droppet også å reise til Rio med Paralympics, som hun er øverste beskytter for, tidligere denne måneden. Den gangen ble det forklart fra Slottet at det var viktig for prinsessen å prioritere barna i kjølvannet av bruddet med ektemannen. Men utekinoen ville hun altså ikke gå glipp av.

Ingen i kongefamilien har på forhånd sett «Kongens nei».



Handlingen i «Kongens nei» går tett på kongefamiliens eget liv. «Kongens nei» handler om de tre dramatiske døgnene i april 1940, da den norske kongen fikk ultimatum av den tyske krigsmakten: Overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i hælene ble kongefamilien tvunget på flukt. Kong Harald var tre år.

– Det er en temmelig spennende historie. Jeg håper den er noenlunde i nærheten av sannheten, for sannheten er spennende nok som den er, uttalte Kong Harald til NRK tidligere denne måneden.

Filmen ble belønnet med en femmer på terningen av VGs anmelder, og nylig ble det klart at den også er Norges Oscar-håp.