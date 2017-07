I private opptak med talepedagogen snakker prinsesse Diana om forholdet til prins Charles, og kjærligheten til sikkerhetsvakten.

Prinsesse Diana av England døde i en bilulykke i Paris for 20 år siden. 31. august 1997 krasjet bilen hun satt i, i en stolpe i en tunnel i den franske hovedstaden. Hun var da 36 år gammel, og skilt fra prins Charles.

Nå har britisk TV fått lov til å vise private opptak fra prinsessen. I dokumentaren «Diana – i hennes egne ord» blir for første gang samtaler mellom prinsesse Diana og hennes talepedagog offentliggjort.

Opptakene ble gjort fire år før den tragiske ulykken, men på grunn av konflikt om rettighetene har de aldri før blitt vist i Storbritannia, skriver The Guardian. Ifølge amerikanske E! var opptakene i prinsesse Dianas besittelse frem til hennes død. I 2004 ble deler av opptakene bruk i en dokumentar som ble vist i USA.

Kanalen skriver at opptakene og billedmaterialet er ekstremt privat og aldri var tiltenkt offentligheten. Prinsessen snakker der om forholdet til menneskene som sto henne nær. Blant annet snakker hun om forholdet til Prins Charles, og om hvor trist samlivet ble bare kort tid etter bryllupet i 1981.

Diana skal ha beklaget seg til dronning Elizabeth når hun følte hun hadde fått bekreftet at ekteskapet med Charles var uten kjærlighet.

– Så jeg gikk til «kvinnen på toppen» og sa: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hun svarte: Jeg vet ikke hva du skal gjøre. Og det var det. Det var «hjelpen» jeg fikk.

– Stormforelsket

Hun forteller også om et hemmelig forhold hun innledet til en mann da hun var 24 år gammel.

– Jeg ble stormforelsket i en som var en del av hele dette livet. Slottet fant det ut, kastet ham ut, og så ble han drept. Det er det største slaget jeg tatt, sier hun.

The Guardian og E! skriver at det trolig er snakk om Barry Mannakee, en sikkerhetsvakt som mistet livet i en motorsykkelulykke.

Ifølge E! sier Diana at forholdet til Mannakee ikke var seksuelt, men at hun likevel vurderte å forlate det kongelige hoffet til fordel for kjærligheten til sikkerhetsvakten.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland innrømmer at det er med blandede følelser han leser om denne nye dokumentaren. Han mener den utvilsomt er laget for å profittere på en ny bølge av interesse for Diana.

– Disse opptakene med den avdøde prinsessen var jo aldri ment for offentligheten. Selv tror jeg faktisk at Diana mot slutten av sitt liv også angret bittert på sin medvirkning i Andrew Mortons bok om henne – og det famøse TV-intervjuet der hun «snakker ut», skriver han i en SMS.

Totland forstår at familien lenge har prøvd å stanse bruken av de private opptakene med talepedagogen.

– Programmet vil jo uvegerlig virvle opp mye gammelt grums – også om Diana selv. Om at hun angivelig var mentalt ustabil, manipulerende og så videre, mener han.

– Trist at skandalene virvles opp igjen

Kongehuseksperten forstår godt at sønnene William og Harry føler behov for å snakke om forholdet og følelsene for sin avdøde mor. Han trekker frem at på årets sommerutstilling i Buckingham Palace, stilles prinsessens skrivepult, med familiebilder, ut.

Senere i år vil det bli reist en statue av henne i parken utenfor Kensington Palace.

– Da blir det litt trist at alle spekulasjonene og skandalene nå virvles opp igjen, sier han.

Prins William og prins Harry uttalte tidligere i sommer at 20 år etter morens død, var det på tide å anerkjenne den positive innflytelsen hun hadde i England i resten av verden ved å sette opp en varig statue.

Selv om prinsessen mistet livet for to tiår siden er interessen for henne stadig tilstedeværende. Totland forklarer at hun i mange år var en av verdens mest omtalte og fotograferte kvinner.

– Hennes brå og brutale bortgang i 1997 bare forsterket hennes ikonstatus. Og fordi hun gikk bort så tidlig, vil hun jo forbli evig ung og vakker. Selv blir jeg stadig slått av hvor tidløse mange av bildene av henne er. De ser faktisk ut som de kunne ha vært tatt i dag!