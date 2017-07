Snakker ut om siste telefonsamtale med prinsesse Diana i ny dokumentar

Timer før hun døde, snakket prinsesse Diana i telefonen med sønnene. – Hvis jeg visste hva som kom til å skje, ville jeg ikke vært så uinteressert, sier prins William i en ny dokumentar.

Sammen med lillebroren prins Harry forteller prins William om deres siste telefonsamtale med moren i den nye dokumentaren «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy», som har premiere på britisk TV mandag.

Prinsene forteller at de var opptatt med å leke med sine søskenbarn da moren ringte dem fra et ferieopphold i Paris.

– Harry og jeg hadde desperat hastverk med å si hadet, du vet, «vi snakkes». Hvis jeg visste hva som kom til å skje, ville jeg ikke vært så uinteressert. Den telefonsamtalen sitter ganske hardt i hodet mitt, sier prins William ifølge Daily Mail.

MOR OG SØNN: Prinsesse Diana og prins William på et udatert foto. Foto: Reuters

Prins Harry forteller at han vil angre på telefonsamtalen hele livet.

– Når jeg ser tilbake nå, er det utrolig vanskelig. Jeg må hanskes med det resten av livet mitt. Å ikke vite at det var siste gangen jeg snakket med moren min, og hvor annerledes den samtalen kunne ha vært hvis jeg bare hadde den minste anelse om at hun skulle miste livet den kvelden.

20 år siden

Det var 31. august i 1997 at 36 år gamle prinsesse Diana omkom da bilen hun satt i, med høy fart krasjet i en stolpe i en tunnel i Paris. Også hennes kjæreste Dodi al-Fayed og sjåføren Henri Paul mistet livet. Fayeds livvakt Trevor Rees-Jones var den eneste overlevende etter ulykken.

Blodanalyser viser at sjåføren var ulovlig beruset mens han kjørte.

BEGRAVELSEN: Prins Philip (f.v.), prins William, Dianas bror Earl Spencer, prins Harry og prins Charles i prinsesse Dianas begravelse 6. september 1997. Foto: Jeff J Mitchell / AFP

Prinsesesse Diana ble begravet 6. september. Prins William (35) var den gang 15 år, mens prins Harry (32) var tolv.

Har nesten ikke grått



BRØDRE: Prins William (øverst) og prins Harry som unge gutter. Foto: Reuters

Dokumentaren, som vil bli vist på britiske ITV, er en av flere hyllester til prinsessen i forbindelse med at det snart er 20 år siden hennes død, melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge The Sun forteller prins Harry om at han maksimalt har grått to ganger på grunn av morens dødsfall.

– Den første gangen jeg gråt, var i begravelsen på øya. Og trolig en gang til siden det, kanskje. Så det er fortsatt mye sorg som må ut, sier han.

– Jeg var så ung, jeg vokste opp med å på en måte tenke at det var normalt å ikke ha en mor.

Prins William sier ifølge Daily Mail at han tenker på moren hver dag, og at han følte nærværet hennes da han giftet seg med kona Kate i 2011.

Han forteller at han ofte snakker med barna sine, prins George (4) og prinsesse Charlotte (2), om Diana.

– Hun hadde vært en fantastisk bestemor. Hun hadde absolutt elsket det, sier prins William ifølge AP.

I 2017: Prins Harry, hertuginne Kate og prins William (t.h.) under et arrangement på slottet i London i mai i år. Foto: Reuters