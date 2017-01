Private Diana-brev solgt for 160.000 kroner

Flere håndskrevne brev fra prinsesse Diana til en betrodd butler er nå solgt på auksjon for 160.000 kroner.

Brevene er sendt til butleren Cyril Dickman på 1980- og 1990-tallet som den avdøde prinsessen hadde et nært og fortrolig forhold til. Dickman arbeidet ved hoffet i over 50 år.

I et av brevene beskriver Diana hvordan hennes eldste sønn prins William overøste Harry med «en endeløs mengde klemmer og kyss» da han var nyfødt.

I et annet brev noen år senere skriver hun at Harry ikke oppfører seg pent.

– Guttene har det bra og liker seg godt på skolen, men Harry er alltid i trøbbel, skriver hun.

Det nære forholdet mellom prinsesse Diana og Cyril Dickman kom også tydelig frem i et brev hun sendte ham like etter at hennes bestemor baronesse Fermoy døde i july 1993.

– Tusen takk for ditt vakre brev vedrørende min bestemor. Hennes død var et stort sjokk for meg. Men støtten jeg har fått fra deg og andre har betydd svært mye for meg. Jeg tenker ofte på deg og fru Dickman og håper at dere har det bra.

Ved en annen anledning da Dickman var syk i 1985, skrev Diana «ville bare fortelle deg at synes det er leit å høre at du er blitt syk. Vi savnet deg på Buckingham Palace i går».

Diana viste med all tydelighet at hun var godt orientert om livet til Dickman etter at han sluttet ved hoffet. Som for eksempel da han var rådgiver for Sir Anthony Hopkins da han skulle spille butler i filmen «The Remains of the Day».

– Jeg gleder meg til å se filmen, skriv prinsesse Diana i et brev til Dickman.

De seks brevene beskrives som «private brev mellom en trofast butler og kongefamilien». De ble solgt torsdag i auksjonshuset Cheffins i London.

Brevene var del av en samling på 40 gjenstander, blant annet julekort, et kakestykke fra dronning Elizabeth Iis bryllup i 1947 og et brev fra dronningen. Totalbeløpet for alle gjenstanden endte på 55.000 pund, 581.000 kroner.

Prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997. ITV skriver at like etter hennes død, fikk Dickman et brev fra prinsessens søster, Jane Fellows hvor hun blant annet skrev at «Diana satte stor pris på alle de gode stundene hun hadde med venner som deg på slottet».

'Dickman gikk av med pensjon i 1992 og døde i 2012, 85 år gammel. Like før han døde besøkte prins Charles ham i hans hjem. Det er barnebarnet til Dickman som står bak salget av gjenstandene og brevene.

Kilde: VG/NTB