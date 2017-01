The Sun: Prins Harry og kjæresten på hemmelig ferie i Tromsø

Prins Harry (32) skal ha tatt med Meghan Markle (35) til Nordens Paris for å se nordlyset på deres første ferietur sammen.

Det skriver den britiske tabloidavisen The Sun.

Etter å ha feiret nyttår med kongefamilien, forlot paret London i all hemmelighet, ifølge avisen.

– Harry ønsket å gjøre denne første ferien til noe Meghan aldri vil glemme, sier det som angivelig er en anonym venn av prinsen, til The Sun.

Dermed falt altså valget på Norge og en avsidesliggende hytte i eller i nærheten av Tromsø.

– Det var ikke et åpenbart valg, som en tropisk øy. Han har lagt mye innsats i dette og ønsket å gjøre det så romantisk og spesielt som mulig, forteller vennen, og fortsetter:

– Harry ønsket å komme seg vekk fra alle andre og være totalt på egenhånd – bare de to.

I tillegg til å ha beundret nordlyset, skal paret ha vært på hvalsafari. Om de to har forlatt Norge, eller om de fortsatt ferierer her, skriver ikke avisen noe om.

Avisen skriver imidlertid at polfarer og ekspedisjonsleder Inge Solheim hjalp prinsen med å tilrettelegge for turen. Solheim har tidligere ledet en ekspedisjon med prins Harry til Sydpolen.

Prinsen har tidligere uttalt at han er bekymret for sikkerheten til sin nye kjæreste, og at han ønsker å skjerme henne fra pressen.