I lang tid begravde han følelsene, og ønsket egentlig ikke å tenke på prinsesse Dianas død, forteller han.

Prins Harry (32) snakker sjeldent om moren prinsesse Diana, og særlig hennes død. I en ny dokumentar om hans veldedige organisasjon Sentebale gjør han et unntak ifølge ABC News.

– Jeg ville gjøre noe som hadde gjort mamma stolt, sier han til Tom Brady på den britiske kanalen ITV.

Prinsesse Diana døde i en bilulykke i 1997. Da var hennes yngste sønn prins Harry kun 13 år.

– Jeg bearbeidet aldri det som skjedde. Jeg begravde mange følelser, og i en lang periode ønsket jeg egentlig ikke å tenke på det, sier han ifølge ABC News.

Sentebale, som kan oversettes til «glem meg ikke», ble grunnlagt i 2006 av Prins Harry og Prins Seeiso av Lesotho. Ifølge nettsiden deres så jobber de med lokale organisasjoner for å hjelpe barn rammet av HIV og AIDS.

Ifølge ABC News har de prinsene mistet sin mor, og prins Harry forteller at de to hadde en åpenbar likhet der. I tillegg var de to forkjempere for hver sin hjertesak.

– Jeg følte at min mor etterlot seg et uferdig prosjekt til en viss grad, så jeg ønsket å jobbe med det hun aldri fikk fullført, sier prinsen.

Han forteller at han er giret på å bruke sin posisjon til å utrette noe godt.

– Min mor døde veldig, veldig ung og jeg vil ikke havne i den samme posisjonen, sier han.

Forrige gang prinsen åpnet seg om morens død var under en polokamp i Florida i mai, også da til inntekt for Sentebale. Da sa han at det å miste en forelder gir et evig tomrom som aldri kan fylles.