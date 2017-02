Playboy tar nakne kvinner inn i varmen igjen

Nå skal Playboy tilbake røttene. Bladet skal vise bilder av nakne kvinner igjen.

– Vi tar tilbake vår opprinnelige identitet, skriver bladets nye innholdssjef, Cooper Hefner på Twitter.

Den 25 år gamle sønnen til Hugh Hefner, Playboys legendariske grunnlegger, slår fast at det var en tabbe å fjerne all nakenhet fra bladet i fjor, melder BBC.

Da det høsten 2015 ble kjent at Playboy-modellene ikke lenger skulle være en del av bladet, var et av argumentene at det ville være lettere å spre innholdet via sosiale medier.

Et av de spørsmålene som da ble stilt i internasjonale medier var om «no nudes are good news»?

Playboy har lenge slitt med fallende opplagstall. Etter at de nakne jentene forsvant helt i mars i fjor, har opplaget bare fortsatt å falle.

LEGENDARISK: Marilyn Monroe på forsiden av Playboy - påkledd, men betydelig mer lettkledd på innsiden. Foto: , AP

– Jeg er den første til å innrømme at måten nakne kvinner ble brukt på i Playboy var gått ut på dato. Men nakenhet var aldri et problem fordi nakenhet ikke er et problem i seg selv, skriver Cooper Hefner.

Hans far, Hugh Hefner grunnla Playboy i 1953 – og et av de sterkeste varemerkene var nettopp lettkledde og etter hvert også nakne kvinner. På toppen i 1972 ble det trykket syv millioner eksemplarer av bladet, mens det i fjor var nede i 700.000.

– Bladet kommer til å ha en renere og mer moderne stil, sa da værende innholdssjef Cory Jones da det ble kjent at de nakne jentene skulle ut av Playboys spalter.

BBC skriver at Samir Husni som er professor i journalistikk ved Universitetet i Mississippi, mener at Playboys naken-nekt sannsynligvis skjøv flere gamle lesere fra seg enn bladet klarte å tiltrekke seg av nye lesere.

– Playboy uten nakenhet, er på mange måter en selvmotsigelse, mener Husni.

Samtidig er han klar på at Playboy fortsatt har en utfordring når det gjelder å tiltrekke seg et yngre publikum i en digital tidsalder nakenhet er svært vanlig.

Men for Playboy handler ikke dette bare om opplagstall. Merkevaren i seg selv er viktig og en stor del av selskapets inntekter kommer fra å lisensiering av Playboy-navnet til forskjellige produkter.

