Petter Stordalen: – Gunhild kommer til å leve lenge. Så enkelt er det

Petter Stordalen klarer ikke å holde tårene tilbake når han snakker om fremtiden, kona Gunhild og hennes kamp for livet i en ny, svensk podcast.

I en samtale med Alexander Parleros i «Framgångspoden» forteller den norske hotelmagnaten om kjærligheten til - og livet med - kona Gunhild Stordalen.

Saken ble først omtalt av Expressen.

– Jeg ble forelsket i henne fra første date - og jeg er enda mer forelsket i dag, sier Stordalen i podcasten.

Gunhild Stordalen fikk i 2014 påvist den livstruende diagnosen systemisk sklerodermi. Undersøkelser av 37-åringen har bekreftet at hun har en såkalt diffus kutan-variant – en av de mer aggressive og dødelige variantene av sykdommen.

Bakgrunn: Gunhild Stordalen alvorlig syk – kjemper for livet

Etter det har ekteparet Stordalen delt oppturer og nedturer i både norske og svenske medier. I den nye podcasten er Petter Stordalen overbevist om at Gunhild kommer til å klare det. Hun vil bli frisk.

– Hun er den som kommer til å fighte den sykdommen og bli frisk. I mitt hode har det bare handlet om en ting. Gunhild skal gjennom det, slår Stordalen fast.

Fikk du med deg? Gunhild Stordalen: Min egen kropp ble min verste fiende

Han forteller om da hun fikk tilbakefall etter den første stamcelletransplantasjonen, om legene som informerte ekteparet om at det aldri før i hele verden hadde vært utført en andre transplantasjon på den sykdommen.

STOLT: Petter Stordalen er stolt over det arbeidet og de resultatene Gunhild Stordalen har klart å få til med Eat - og innsatsen for bærekraftig utvikling og matsikkerhet i verden. Foto: Magnus Sandberg , VG

– Og da sa Gunhild «en må være den første, og det ble meg». Nå tror jeg stenhardt på at nå funker det. For meg er det ikke noe annet utfall enn at Gunhild skal bli frisk, sier Petter Stordalen.

Les også: Gunhild Stordalen stopper dokumentarfilm

Han legger ikke skjul på at han er veldig stolt over sin kone. Både over hva hun har oppnådd med for eksempel EAT-programmet – og over henne som person.

Stordalen mener hun er med på å forandre verden, og sier han trives svært godt med «bare» å være hennes veskebærer når hun reiser verden rundt og forteller om det hun brenner for.

Han forteller at han og Gunhild snakker mer om livet enn om døden. Han kaller seg selv en «klemmer» - og sier ofte til de som står ham nær at han elsker dem.

Petter Stordalen om kona Gunhild: «Det ingen vet er at hun er blitt dårligere igjen»

Les også: Hederspris til Gunhild Stordalen

Stordalen sier at respekten hans for at det kan være kort mellom liv og død, har endret seg. Han legger heller ikke skjul på at hvordan Gunhild avsluttet sin sommerprat i svensk P1 i fjor sommer gjorde et dypt inntrykk på ham da hun sa «jeg er ikke lenger redd for å dø, men jeg har aldri hatt så mye å leve for».

– Det synes jeg var ufattelig vakkert – og hun kommer til å leve lenge. Så enkelt er det, sier Petter Stordalen med tårer i øynene.