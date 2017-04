Petter Stordalen dropper 16. mai-festen

Hotellkongen er kjent for sine store fester på 16. mai. Det blir det ikke i år, men paret satser på comeback neste år.

– Det blir ikke 16. mai-fest i år, men satser på comeback neste år. Utover det kommenterer vi ikke noe mer, skriver Petter Stordalen i en SMS til VG.

Stordalen avlyste den legendariske 16. mai-festen i fjor også. Da var det på grunn av Gunhilds sykdom. Hva som er årsaken til at paret dropper festen i år vil ikke Stordalen kommentere.

Festene har hatt gjennomførte temaer, og i 2014 bygde Stordalen en kopi av slottet til festen. Tidligere har paret arrangert «svenskekalas», hippie-fest og bondefest.

De to siste årenes festpauser har vært parets første siden de giftet seg i 2010.

De siste årene har Gunhild Stordalen kjempet mot sykdommen Systemetisk Sklerodermi som hun fikk påvist i 2014. Siden har hun fått behandling i blant annet Nederland. Hun fikk tilbakefall av sykdommen i fjor, og i sommer fikk hun stamcellebehandling for andre gang.

Det siste året har ekteparet reist flere steder med organisasjonen EAT. Jobben med å finne en måte som verden kan få nok mat er den beste smertelindringen, fortalte Gunhild Stordalen i høst. Da hun var i New York i høst sa hun at hun noen ganger kanskje gjør mer enn det kroppen har godt av.

Paret har tidligere fortalt at de har blitt vant til å leve med usikkerheten, og at de er glade for hver dag de får.