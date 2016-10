Petter Stordalen: – Det eneste vi vet er at Gunhild ikke får et langt liv

I et nytt intervju forteller Petter Stordalen om den risikofylte behandlingen som kona Gunhild nå går igjennom og om usikkerheten paret lever med.

Petter Stordalen er nå på en rundreise hvor han møter rundt 13.000 ansatte på forskjellige hoteller rundt om i Skandinavia. I den forbindelse har han gitt et langt TV-intervju til den svenske avisen GP, hvor han ikke bare snakker om den tøffe tiden som han og Gunhild har vært igjennom de siste årene, men også om veien videre for Nordic Choice-kjeden.

– Vi er i ukjent farvann og dette er siste sjansen. Det eneste vi vet er at Gunhild ikke kommer til å få et langt liv, men hun kommer til å få et spennende og godt liv, sier Stordalen.

Han legger ikke skjul på at han er veldig stolt over Gunhild. Både over hva hun har oppnådd – og over henne som person.

Sykdommen Gunhild Stordalen fikk i 2014 påvist den livstruende diagnosen systemisk sklerodermi. Hun gis en eksperimentell behandling hvor stamcellene tas ut av kroppen og fryses ned. Så slås immunforsvaret ut av cellegift, før stamcellene føres tilbake og etter planen skal gi et frisk immunforsvar. Undersøkelser av 37-åringen har bekreftet at hun har en såkalt diffus kutan-variant – en av de mer aggressive og dødelige variantene av sykdommen. Skanning har imidlertid vist at sykdommen ikke har spredd seg til 36-åringens indre organer, men det kan være risiko for at den gjør det.

Systemisk sklerodermi er en bindevevssykdom som angriper mange organer og gir uttalt bindevevsdannelse, såkalt sklerose. Sykdommen kan være dødelig, og rammer kvinner hyppigere enn menn.

– Hvis noen forteller meg at et menneske ikke kan forandre verden alene, så skal jeg fortelle om Gunhild. I løpet av tre og et halvt år har hun gjort det som ingen trodde var mulig. Det jeg har gjort når ikke engang Gunhild til knærne, sier Petter Stordalen med stolthet i stemmen.

I intervjuet forteller også Stordalen om rollefordelingen paret imellom på hjemmebane.

– På mange måter er det jeg som er «kvinnen» og hun som er «mannen» i forholdet vårt. Det er jeg som tenner lys, dekker på bordet og vil ha blomster hjemme. Gunhild er ikke opptatt av det, sier Petter Stordalen.

Men det er ikke bare kona Gunhild han omtaler i rosende ordelag. På grunn av konas sykdom har han de siste to årene ikke hatt hovedfokus på Nordic Choice og driften av konsernet.

– Jeg har alltids sagt av vi ansetter mennesker som er bedre enn oss, og jeg hadde nok ikke tenkt så mye på hva det egentlig betydde tidligere. Men da jeg fortalte min administrerende direktør Torgeir Silseth at jeg kom til å bli borte og jeg visste ikke hvor lenge, svarte han bare: «Vær borte så lenge du må, det eneste jeg garanterer er at du kommer til å være stolt når du kommer tilbake». Og slik ble det.

Tidligere i år sendte Petter Stordalen ut en melding til venner og kollegaer hvor han skriver at livet ikke alltid går som man planlegger.

Han redegjorde for hvordan Gunhild fikk diagnosen diffus kutan systemisk sklerose i oktober 2014, hvor hun gjennomgikk en eksperimentell behandling med høydose cellegift med stamcellestøtte ved Universitetssykehuset i Utrecht vinter 2014–2015

«Til tross for at behandlingen innledningsvis hadde god effekt, fikk hun dessverre et alvorlig tilbakefall i høst. Behandlende leger har derfor besluttet å la henne gjennomgå en ny runde med cellegift og transplantasjon.

– Rent teknisk gikk den andre stammecelletransplantasjonen bra. Men Gunhild er den første i verden som har gjort to stammecelleoperasjoner med denne diagnosen, så vi er i ukjent farvann, sier Petter Stordalen i intervjuet med GP.

Men selv om han snakker om hvor takknemlig han vil være, enten han og Gunhild får mange eller bare noen få år sammen, utelukker han ikke at det skjer ting som legevitenskapen ikke kan forklare.

– Jeg bare vet at Gunhild er en slik jente hvor det kommer til å skje. Hun kommer til å kjempe mot denne sykdommen - og hun kommer til å vinne. Det kommer ikke til å finnes noe alternativ i mitt hode helt til det ikke er noe igjen, sier Petter Stordalen.