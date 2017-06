Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom: Forholdet er ikke et PR-stunt

Det forelskede paret måtte bli enige med hverandre før de kunne si noe om forholdet til resten av Norge.

Siden februar i år har spekulasjonene rundt hvorvidt «Farmen kjendis»-deltagerne Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50) er et par.

Paret kom sammen til en hotellåpning torsdag kveld. I flere reportasjer i Se og Hør har paret snakket om sin flørt, og flere ganger har de også avvist at de er noe mer enn venner. På den måten har hele Norge lurt på om de to er et par eller ikke.

– Det er mange som har lurt på om dette er et PR-stunt, men sannheten er at vi måtte bli enige selv først, før vi definerte noe utad, men pressen har ikke vært veldig tålmodige, forteller han.

– Det har vært litt blandet å ha hele Norge på slep på flørten, men også litt morsomt med tanke på hva vi skal svare og ikke. Det er deilig at vi nå har svart, legger Kirsebom til.

Usikre på når de ble kjærester

Paret er egentlig mest opptatt av å snakke om været som har vært denne våren, fremfor hvordan forholdet har utviklet seg.

– Det er fint å ha noen som kan varme når solen ikke gjør det, legger likevel Pilgaard til.

De bekreftet forholdet i mai, men de to er usikre på når de faktisk ble kjærester. Etter at de ble et offentlig par har de omtrent bare fått positive tilbakemeldinger.

– Det virker som om folk faktisk heier på oss og faktisk unner oss dette, forteller Kirsebom.

– Men samtidig så leer ikke folk på øyelokket om en mann på 50 får en dame på 37, men når en dame på 50 får en mann på 37 så er det annerledes, legger Pilgaard til.

Ingen av de to føler likevel de har fått veldig mye oppmerksomhet for aldersforskjellen.

– Folk blir forelsket på tvers av mange ting som alder, kjønn og religion, skyter Kirsebom inn.

De to legger ikke skjul på forelskelsen og ser hverandre dypt inn i øynene når de beskriver hva de liker best ved den andre.

– Det er 100 prosent personligheten hennes. Du er veldig enkel å ha med å gjøre, og er ufattelig snill mot andre og ikke minst mot meg, forteller Pilgaard.

– Du er også veldig snill, men også positiviteten og den gode energien din smitter veldig. Det er veldig deilig å være sammen med et menneske som er så positivt og glad, forteller Kirsebom.

Hvorvidt de to har tjent penger på å stille opp i Se og Hør eller på hotellåpningen torsdag svarer paret unnvikende på.

– Vi får beholde bladene, og blir rike på gode minner, sier Pilgaard.