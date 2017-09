Per Kleiva er død

Kunstneren sovnet inn søndag morgen, 84 år gammel.

Kona hans Ida Drage forteller til Dagbladet at Per Kleiva har vært svak over lenger tid. Kunstneren ble 84 år gammel.

Lars Elton, kunstanmelder i VG, forteller til VG at Kleiva har vært syk i lang tid, og at det måtte skje en dag.

– Det er jo forferdelig trist, men det kom jo ikke som noen overraskelse, forteller Elton.

– Vi har mistet en av våre absolutt viktigste billedkunstnere i nyere tid, legger han til.

Kleiva tok initiativ til og starte kunstnergruppa GRAS, som regnes som et av de viktigste kunstnerkollektivene etter krigen ifølge Elton.

– De satt politisk kunst på dagsorden, forteller Elton.

Magasinet Kunst skriver at gruppen gjorde opprør mot de konservative kunstinstitusjonene og ville spre kunst til folk flest.

Auksjonspris 160.000: Kleiva-kunst til himmels

– Jeg savner ham allerede



Willibald Storn startet GRAS med Kleiva. Han er sterkt preget av nyheten.

– Han var en god kollega og en god venn. Jeg savner ham allerede, forteller han til VG.

– Han var en stor kunstner og en hedersmann. Vi har hatt mange slag sammen og sto sammen på barikadene, legger han til.

Selv om norsk kunst nå har mistet Kleiva, forteller Elton at verkene hans vil leve til evig tid.

– «Blad frå imperialismens dagbok» og «Amerikanske sommerfugler» er så sterke at de mangler sidestykke, mener Elton.

Kleiva arbeidet mest med maleri og grafikk. Hans bilde «Amerikanske sommerfugler, et silketrykk av amerikanske helikoptre over Vietnam er spesielt kjent. Bildet «Blad frå imperialismens dagbok» fra 1971 er kåret til ett av Morgenbladets tolv viktigste norske kunstverk i tidsperioden fra 1945 til 2005.