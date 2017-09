Professoren rørte mange i sitt arbeid, onsdag morgen døde han av uhelbredelig kreft.

Den folkekjære professoren Per Fugelli døde onsdag, det bekrefter hans sønn Aksel overfor VG. På Facebook skriver han at professoren hadde sine nærmeste rundt seg da han døde.

«Han har hatt det fint, med hverdager som gikk opp i pluss, helt fram til for tre dager siden, da han brått ble verre. Den aller siste fasen varte ikke så lenge, og det var noe han håpet på. I går kveld sto en kraftig skinnende regnbue over Jæren, regnbuens ende gikk ned midt i Orrevannet», skrev han.

Regissør og filmfotograf Erik Poppe har samarbeidet tett med Fugelli det siste halvannet året med dokumentarfilmen om professorens siste levetid. Poppe forteller til VG at det er en trist dag.

FORBEREDT: Erik Poppe har jobbet med dokumentarfilmen om Erik Fugelli. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg har vært forberedt på det. Jeg har fulgt ham de siste ukene, så vi har skjønt at det har vært nært forestående, forteller han.

Han omtaler Fugelli som en raus person som i offentligheten bød på seg selv på «en ganske usedvanlig, unorsk måte».

– Den samme var Per også privat. Et usedvanlig generøst menneske. Han har jo betydd veldig mye for så mange, og vi bli husket for usedvanlig mange gode poengterte kommentarer. Det som kanskje er litt påfallende er at mye av det han har engasjert seg i det siste tiåret, omkring menneskeverd, fellesskap og åpenhet, er nesten enda viktigere i tiden som kommer, sier Poppe.

Regissøren sier at Fugelli har blitt en veldig viktig person for ham og hans familie.

– Mest av alt tenker jeg på hans nære familie i dag, avslutter han.

– Det har vært trivelig å ha ham her

Ordfører i Røst kommune, Tor Arne Andreassen (Ap) utnevnte i 2013 Fugelli som æresborger av øya. Fugelli var distriktslege på Værøy og Røst i tre år på 70-tallet, og har feriehus på Lyngøy. Han har ved flere anledninger snakket varmt om stedet.

– Det er klart at når nyheten kommer, så er det trist. Han har vært en markant person for Røst. Han har trukket fram Røst og sine gode opplevelser her, og befolkningen på Røst som spesiell for ham, sier Andreassen.

– Det har vært trivelig å ha ham her.

Hundrevis av mennesker kom til Kreftforeningens folkemøter der Fugelli snakket om å sette døden på dagsorden, forteller generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.



– Selv om det ikke var overraskende, så blir det ikke mindre trist. Jeg tenker at selv om han er død, så vil han leve for alltid fordi han har satt spor og gjort noe med veldig mange mennesker, særlig med sin åpenhet og ved å sette døden på dagsorden.

VIL SAVNE PER: Generalsekretær Anne Lie Ryel i Kreftforeningen og Per Fugelli samarbeidet om flere kreftprosjekter. Her er de avbildet under arrangementet «Døden rusker i oss alle» i 2014. Foto: Thomas Barstad Eckhoff , Kreftforeningen

Fugelli har betydd mye personlig for Ryel, som sier han har gitt kreftsaken og kreft et ansikt.

– Personlig er jeg veldig glad for at han fant så mye sjelero i Nord-Norge, med kraften i havet og naturen som speiler seg i hvordan folk er og blir. Han løftet opp den landsdelen på en utrolig fin måte.