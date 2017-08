Per Fugelli legger siste hånd på bok og film

Onsdag takket Per Fugelli for seg og for livet. – Jeg er på Jæren for å dø, skriver 74 åringen i en kronikk i Aftenposten.

Samtidig legger han siste hånd på boken «Per dør», og i forrige uke fikk han se Erik Poppes nesten ferdige dokumentarfilm som sannsynligvis har samme tittel, og handler om hans liv det siste året.

– Det var en gripende opplevelse. Han så filmen sammen med sin kone på Stavanger kino og det var mye gråt og tårer. Det er ganske spesielt å se seg selv i denne sammenhengen på et stort kinolerret i to timer, sier filmregissør Erik Poppe til VG.

Legen og professoren fikk kreft i 2009. Han har hele tiden vært åpen om sykdommen, og blant annet skrevet bok om sitt forhold til døden. I 2013 ble han hyllet med Fritt Ords pris for sin åpenhet rundt kreftsykdommen.

Boken kommer i høst

I utgangspunktet skulle hverken boken eller filmen komme ut før etter Fugellis død. Nå har imidlertid forlaget ombestemt seg.

– Vi har nå bestemt at boken uansett kommer ut i løpet av høsten, opplyser forlagsredaktør Anders Heger i Cappelen Damm til VG.

– Filmen følger Per til han dør. Så vil det være nødvendig med en periode etterarbeid. Tidligst kan filmen være ferdig i slutten av oktober, men alt avhenger av hva som skjer med Per, sier Erik Poppe.

Heger forteller at han aldri gjennom sin lange karriere i bokbransjen har vært borti et lignende prosjekt som «Per dør».

– Det blir en usentimental bok, en verdig og engasjert tekst som handler om å gå døden i møte. Samtidig handler den mer om å leve enn å dø. Paradoksalt nok er det blitt en morsom bok. Fugelli er mann med en forfinet humor, sier Heger.

REGISSØR: Erik Poppe regner med at han har gjort de siste opptakene til dokumentarfilmen om det siste året til Per Fugelli. Foto: Frode Hansen , VG

Helt siden Per Fugelli bestemte seg for å avslutte kreftbehandlingen i fjor, har Erik Poppe og et lite team fulgt den kjente legen og professoren i sosialmedisin.

– Jeg har vært tett på ham dette året, og vi har gjort opptak helt inntil nylig. Men nå filmer vi ikke så mye lenger, fortsetter Poppe.

Han forteller at han besøkte Per Fugelli senest for noen dager siden.

– Jeg vil si at han fortsatt er krystallklar og like skarp. Selvfølgelig påvirker sykdommen alle i siste fase, utseendet forandrer seg på grunn av medisinene. Han snakker litt langsommere og sliter noe mer med språket. Samtidig er det vanskelig å forstå at han er så syk når hodet og tankene er så sterke. Det er ikke like lett å ta innover seg, sier Erik Poppe.

TAKKER NORGE: – Det er lettere å dø når du vet at kjæresten din, ungene dine og barnebarna skal leve videre i velferdsstaten Norge, skriver Per Fugelli i en kronikk i Aftenposten onsdag. Her med kona Charlotte Foto: Janne Møller-Hansen , VG

I onsdagens kronikk i Aftenposten som har tittelen «Takk, Norge. Og god vakt» skriver Per Fugelli blant annet:

– Det er lettere å dø når du vet at kjæresten din, ungene dine og barnebarna skal leve videre i velferdsstaten Norge.

Fugelli og Poppe møttes første gang i Kristiansund i fjor, hvor de begge hadde holdt foredrag.

– Jeg snakket om hvordan fortelle historier, med utgangspunkt i mye av meg og mitt. Han er historieforteller like mye som meg og vi fant lett tonen. Vi har hatt kontakt opptil flere ganger i uken det siste året, sier Poppe.

Sammen har de filmet mye, reist mye rundt det siste året. Blant annet har de vært på Røst tre ganger i løpet av denne perioden.

– For ham har det vært en overraskende og fin opplevelse å jobbe med denne filmen, og han forteller at det har vært en drivkraft for å komme seg opp på tunge morgener, sier Poppe.

Den prisbelønte filmregissøren understreker at han som alltid ellers skal være kritisk i sin film – og i forhold til sine objekter.

– Men jeg er ikke i tvil. Per Fugelli er godt, helstøpt menneske. Han er et av de gode menneskene man møter gjennom livet, som man selv blir god av å være sammen med, fortsetter Poppe.

– Trygg på seg selv

Han karakteriserer Fugelli som et modig menneske.

– Han er særdeles trygg på seg selv, byr like lett på det han har, bærer på. Engasjement, tanker. På reisene vi har hatt sammen, kommer vi tett på ham, sier Erik Poppe.

Fugelli roses av flere, blant annet direktør for Fritt Ord, Knut Olav Åmås.

– Jeg har sett hvor mye han betyr for vanlige borgere, fordi han er så god til å spissformulere de verdiene som betyr noe for dem: Å være seg selv, å være fornøyd med å være helt gjennomsnitts, gruppenes betydning.

– Ofte kan det virke selvsagt og banalt, men det er snarere grunnleggende og basalt. Han gir den vanlige nordmann selvtillit, påpeker Åmås

Filmen skal ikke bare settes opp på norske kinoer.

– Det er også snakk om TV-salg, og vi er i dialog med alle de store kanalene i Norge, sier Erik Poppe.

VG har vært i kontakt med Per Fugellis sønn, Aksel, som opplyser at faren ikke er tilgjengelig for kommentar, og at han heller ikke lenger gir intervjuer.