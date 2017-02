Miss Universe-deltakere raser mot spillselskap

Et spillselskap lar deg vedde på hvem som blir norsk deltaker i Miss Universe. – Drøyt og nedverdigende, sier Caroline Birkelund, en av semifinalistene.

Miss Universe Norway går av stabelen i juli. Da avgjøres det hvem Norge skal sende til den internasjonale skjønnhetskonkurransen. Finalistene skal velges allerede nå, blant 19 semifinalister. Nå har et utenlandsk spillselskap satt odds på kandidatene.

Det får flere av dem til å reagere:

– Jeg synes det er feil at de setter odds på oss. Vi ønsker ikke å bli trukket inn i spillindustrien, sier Caroline Birkelund (20), en av semifinalistene, til VG.

– De har jo bare sett på bilder av oss og rangert etter det. Det er drøyt og nedverdigende.

– Vi er jo ikke veddeløpshester

Også Birkelunds konkurranse-kollega Ida-Emilie Grønvold Bakken er skeptisk til å bli veddet på, og skriver følgende i et blogginnlegg på konkurransens hjemmeside:

Beklager (...) men jeg er ikke med på dette, uten kontrakt eller samtykke så har dere ingen rett til å ha odds, la folk vedde eller noe annet.. Ikke med mitt navn.

Birkelund forteller at deltakerne i konkurransen får poeng for sponsorer de klarer å skaffe, blogginnlegg, medieoppslag (!), veldedig arbeid og hvordan de opptrer på scenen. Selv er hun rangert omtrent midt på listen. Etter at hun ble tipset om oddsen har Birkelund tatt kontakt med ledelsen i Miss Universe Norway.

– De stiller seg bak meg. Selskapet sier de har sett på mer enn utseende, men mye av det som dommerne ser på i konkurransen har vi ikke vært gjennom ennå. Så det er tydelig at listen er basert på hva selskapet har sett på bilder, og mener er den ideelle vinneren. De har på en måte satt en verdi på oss deltakere, sier hun.

– Det mener jeg rett og slett er smakløst. Vi er jo ikke veddeløpshester, vi er enkeltindivider.

– Men selskapet har jo full rett til å sette odds på hva de vil?

– Ja, de har lov, men noen av oss ønsker ikke dette. Vi vil heller råde folk til ikke å vedde. Da blir det rart at vi som semifinalister skal stå der og bli veddet på, sier Birkelund.

– Om du får poeng for medieoppslag, er det vel bare bra at folk vedder på dere, og at vi skriver om det?

– Jo, det er selvfølgelig et pluss. Men det veier ikke opp for at vi ikke vil være en del av spillindustrien.

Vil ikke snu

I en e-post til VG opplyser Magnus Magerøy, selskapet Coolbets norske representant, at de synes dette er et fint ekstra tilbud til deres kunder.

– Flere deltakere reagerer og sier de ikke vil bli satt penger på?

– Det må de absolutt få lov til å mene. Slik jeg har forstått deres uttalelser er det viktig for dem å poengtere at de er imot odds og pengespill på generelt grunnlag, sier Magerøy.

– Om man synes odds og tipping er ok, er det vanskelig å se noen grunn til at slike konkurranser skulle være noe større problem enn andre ting vi setter odds på.

Magerøy forteller at de har vært i kontakt med flere av deltakerne. To av dem har bedt dem fjerne konkurransen.

– Er det aktuelt for dere å ta ned oddsen?

– Nei, vi kommer til å stå på dette. Det er en konkurranse hvor det skal kåres en vinner. Da mener vi at det er bare rett og rimelig at man skal kunne spille på sin favoritt, sier han.