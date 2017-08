Paris Hilton ber om unnskyldning

Paris Hilton (36) angrer på uttalelsen om at kvinner som beskylder Donald Trump (71) for sex-trakassering, bare søker berømmelse.

Det var etter at Donald Trump var blitt valgt til president i fjor at en amerikansk bladjournalist konfronterte Paris Hilton med hans omstridte uttalelser om kvinner. Intervjuet står først nå på trykk – i septemberutgaven av Marie Claire.

Trump har i mange år vært en venn av Hilton-familien, og reporteren Irin Camron ville blant annet vite hva Paris mente om presidentens gamle «grab ’em by the pussy»-kommentar. Hun spurte også Hilton om hva hun tenker om at Trump har sett hennes famøse private sex-video, som lekket ut i 2003.

Nå har det seg sånn at Hiltons svar på disse spørsmålene ikke kom med i den ferdige artikkelen. Men journalisten har likevel sørget for å publisere Hiltons respons på sin egen Twitter-konto.

Der skriver Camron at ikke alt fikk plass på trykk, men at hun selv ønsker å vise frem «den utvidede versjonen av intervjuet».

Det får Hilton til å fortvile – og beklage. For når hun skal ha svart at hun har hørt «gutter si villere og verre ting» enn Trump, så innser hun at det kommer uheldig ut. Om «pussy»-utspillet til Trump sa hun nemlig at «gutter sier ting når de ikke skjønner de blir filmet».

– Så det var nok bare en sånn greie, uttalte Hilton til journalisten.

Nå har Paris Hilton kommet med en skriftlig beklagelse via Us Weekly:

«Jeg vil si unnskyld for kommentarene jeg ga under et intervju i fjor. De var en del av en større sammenheng, og jeg beklager at de ikke er presentert på den måten jeg hadde ønske om.»

Om kvinnene som hevder at Trump har utsatt dem for uønsket seksuell oppmerksomhet, uttalte Hilton under intervjuet at de «nok bare ville ha oppmerksomhet og berømmelse».

– De vil ha penger for å tie, selv om ingenting egentlig skjedde. Så jeg tror ikke på noe av dette, uttalte Hilton.

På spørsmål om hva hun tenker om at Trump tidligere har innrømmet å ha sett hennes ganle sex-video, svarte hun:

– Det var jo noe han uttalte til Howard Stern (kontroversiell radiovert, red. anm.). Da sier folk ting de normalt ikke ville gjort. Det plaget meg ikke i det hele tatt. Trump er ikke sånn, tvert imot har han alltid behandlet meg med respekt, forklarte Hilton – som har kjent Trump siden hun var 12 år.

«Jeg snakket om mine egne livserfaringer og den rollen media og stjernestatus har i samfunnet vårt. Det var aldri min hensikt at mine uttalelser skulle bli misbrukt nesten ett år senere», skriver hun i den ferske beklagelsen.

«Jeg har alltid vært en forkjemper for kvinners rettigheter og for at deres stemmer skal bli hørt. Jeg er enormt lei meg over hvordan alt dette har kommet ut, og jeg beklager på det sterkeste», sier den styrtrike hotellarvingen, som har bygd seg et enormt imperium basert på alt fra mote og parfyme til DJ-virksomhet. Hun driver også sitt eget hotell.

