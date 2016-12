Paris Hilton åpner opp om hvorfor hun forsvant fra rampelyset

Arvingen som definerte en ny bransje på begynnelsen av 2000-tallet føler hun har vokst fra stempelet som realitystjerne.

I et stort intervju med Harper's Bazaar åpner hotellarvingen opp om stilforandringen hun har gjort de siste årene.

– Jeg vil være kjent som foretningskvinne, ikke realitykjendis. Jeg liker ikke hvordan det klinger, sier hun til magasinet.

På 2000-tallet lagde hun og Nicole Richie serien «The Simple Life», og til tross for at de to ble uvenner så fullførte de hele fem sesonger sammen. Det var blant de første realityseriene som ble laget, med unntak av konkurranser som Big Brother.

Arvingen mener at hun definerte en ny bransje da hun fikk betalt for å feste da hun var i 20-årene.

– Nå syns folk at jeg faktisk er smart som forhandlet det inn i den lukrative bransjen. Jeg var den første som oppfant det i Las Vegas som 20-åring, sier hun til Harpar's Bazaar.

Merkevaren fremfor reality

Hilton var blant de første som ble betalt for å feste på nattklubber hun ble invitert til, og for å brette ut livet sitt på TV. Senere trakk hun seg tilbake fra denne typen omtale, men hennes tidligere assistent Kim Kardashian West har de siste årene videreført Hiltons arv.

Den formen for omtale føler Hilton at hun nå har vokst fra. Til Harpar's Bazaar sier hun at det er fordi hun heller har fokusert på å bygge sitt imperium, som ifølge magasinet er verdt over 100 millioner dollar.

– Jeg vil heller fokusere på min merkevare fremfor alt det andre som følger med realitystjerne-livet, sier hun.

Allerede i 2005 slapp hun klokkekolleksjonen, i 2010 åpnet hun sitt eget hotell og i dag eier hun tre, ifølge magasinet. I tillegg har hun også en rekke parfymer hun har laget i sitt eget navn. Hennes ti forskjellige parfymer selger for 200 millioner dollar i året tilsammen, skriver Harpar's Bazaar.

I USA har hun ennå ikke ristet av seg sitt gamle rykte, og dermed kommer store deler av salget fra andre steder i verden. Likevel håper Hilton at hun vil være et forbilde for unge som vil være gründere.

– Jeg har hatt så mange oppslag mot meg og folk har ikke ønsket å se meg lykkes i visse kretser, men jeg motbeviser folk hver dag, slår hun fast.