Slutt mellom «Paradise Hotel»-paret

Forholdet mellom Isabel Raad og Pierre Louis Olsson er over.

Torsdag kveld delte Isabel Raad (22) et innlegg på sin blogg hvor hun skriver at forholdet mellom henne og Pierre Louis Olsson (23) er over.

«Jeg er singel. Pierre og jeg har valgt å gå fra hverandre», skriver hun på bloggen, som for øyeblikket er på sjetteplass på Blogglistens oversikt over Norges mest leste blogger.

Olsson bekrefter bruddet overfor VG.

– Forholdet er over. Det skjedde for omtrent en uke siden, sier Olsson til VG.

I kommentarfeltene på Olsson og Raads Instagramkontoer spekulerer følgerne om bruddet er et PR-stunt.

– Det er ikke et PR-stunt, dessverre. Jeg skjønner at folk kan tro det, i og med at vi jobber med blogg og PR, men det stemmer ikke, sier Olsson.

Flyttet fra hverandre

Olsson og Raad var tidligere samboere i Oslo, men ifølge Olsson bor de ikke sammen lenger.

Den tidligere «Paradise Hotel»-vinneren forteller at det ikke er noe dramatisk brudd.

– Det er ingenting spesielt som har skjedd mellom oss, men vi har valgt å ikke være sammen lenger. Jeg orker ikke å gå inn på detaljer, annet enn at det gikk to ulike veier. Vi er fortsatt venner, og jeg elsker henne fortsatt. Alt er bra mellom oss, sier Olsson.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Raad fredag, men på sin egen blogg skriver hun at de skilles som venner.

«Det er ingen drama, ingenting dumt som har skjedd, men forholdet vårt har utviklet seg i en retning som vi ikke hadde ønsket. Vi går fra hverandre som gode venner, og jeg kommer alltid til å være veldig glad i han uansett hva som skjer i fremtiden. Vi har vært en stor del av hverandres liv i et år nå, så det å avslutte forholdet er selvfølgelig veldig trist og tungt. Samtidig føles det bra at vi enda kan ha en god tone, og at vi fortsatt elsker hverandre», skriver hun på bloggen.

Olsson forteller til VG at han har godkjent at bruddet ble offentliggjort på bloggen.

– Jeg kommer selv til å fortelle om det på min Youtube-kanal snart, sier han.

Paret har tidligere videoblogget sammen på Olssons Youtube-kanal, men nå vil han fortsette å drive den alene.

Møttes på «Paradise Hotel»

Raad og Olsson har vært et par i omtrent ett og et halvt år. De møtte hverandre da de begge var deltagere i «Paradise Hotel» i 2015.

Olsson vant realitykonkurransen sammen med Martine Sjøhaug. De to ble et par etter innspillingen, men forholdet tok slutt sommeren 2015.

Etterpå oppsto det et trekantdrama på trioens blogger og sosiale medier-kontoer, da Olsson kort tid etter ble koblet til Raad. Romansen vakte oppsikt fordi Raad var en av Sjøhaugs bestevenninner på reality-hotellet.

