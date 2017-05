Slutt mellom «Paradise Hotel»-paret Nina Martnes og Jonas Ulseth

«Paradise Hotel»-paret flyttet sammen etter at de kom hjem fra Mexico, men nå er forholdet over.

Nina Martnes (27) og Jonas Ulseth (21), som var deltagere i fjorårets sesong av «Paradise Hotel», har gått fra hverandre.

Det bekrefter Martnes til VG, men hun ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

Ulseth har ikke besvart VGs henvendelse fredag.

Paret ble kjærester i fjor vår, etter at de kom hjem fra innspillingen til den åttende sesongen av «Paradise Hotel».

BRUDD: Her er Nina Martnes og Jonas Ulseth fotografert på premierefesten til «Paradise Hotel» i fjor. Foto: Trond Solberg , VG

Det oppsto følelser mellom dem inne på reality-hotellet, men det var først i april i fjor at de bekreftet at de var et par.

De avslørte forholdet på sine blogger, hvor de skrev at de begge hadde sett på hverandre som kjærester siden de kom hjem fra innspillingen i Mexico.

I fjor sommer flyttet paret sammen i Trondheim. Ulseth er opprinnelig fra Stjørdal, mens Martnes kommer fra Lofoten.

Både Martnes og Ulseth kom til finaleuken i «Paradise Hotel», men til slutt var det Eileen Eriksen og Øystein Myren Storaa som stakk av med seieren.

