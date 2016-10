Pamela Anderson langer ut mot Donald Trump

«Baywatch»-ikonet Pamela Anderson (49) er dypt krenket av kvinnekommentarene til Donald Trump (70).

– Det er fryktelig. Jeg har hørt andre menn snakke på den måten, også om meg selv, og det er ikke noe man kan feie under teppet. Måten vi takler det på, og sånn han er, det er ikke ok, uttalte den amerikanske TV-stjernen da hun før helgen holdt en tale for Oxford Union.

Trump har provosert med sine uttalelser om kvinner i lang tid, men det toppet seg da det for halvannen uke siden lekket ut et gammelt lydopptak der Trump blant annet sier:

«Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner – jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem. Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst».

Pamela Anderson, som i disse dager er aktuell med en antiporno-kampanje, er rystet..

– Jeg ble dypt krenket, i likhet med alle andre. Jeg misliker også måten han forklarer det på – at dette bare var garderobe-oppførsel, for jeg tror ikke det er sannheten om menn som ordlegger seg på den måten, forklarte hun ifølge The Independent.

49-åringen mener den republikanske presidentkandidaten viser total mangel på respekt.

– Det må ta slutt. Man må respektere kvinner, både når man omgir seg med kvinner og med menn, og når man befinner seg i lukkede rom.

UVANT DUO: Pamela Anderson og rabbi Shmuley Boteac i New York i vår. Foto: AP

Det tidligere sex-symbolet har i sitt arbeid mot porno fått med seg den amerikanske ortodokse rabbien, TV-verten og forfatteren Shmuley Botech (49). Skuespilleren, som figurerte i «Baywatch» fra 1992–1997, har de siste årene fokusert på veldedighetsarbeid og dyrevern.

I sin fortid kan hun imidlertid skilte med 15 utbrett i mannebladet Playboy og tittelen «Playmate Of The Year», og hun vet at mange nå vil hevde at hun fremstår som dobbeltmoralsk.

– Men jeg er redd for at verden skal glemme hvordan de skal elske med hverandre. Det er ikke ok å bli slått, kalt hore og bli spyttet på. Det er sykt, det er sårende, nedverdigende, og det er fryktelig, fryktelig dårlig sex.

Det er for øvrig ikke første gang Anderson tordner mot Trump. I en Twitter-melding i slutten av september, etter at trump hadde slengt med leppe om både Hillary Clinton og en tidligere Miss Universe-vinner, skrev hun at Trump er «sinnssykt taktløs»:

«Ingen kvinner i universet noensinne vil støtte ham.»

