One Direction-stjernen avslører et av morens siste ønsker

Mammaen til Louis Tomlinson skal ha fortalt sønnen at livet er for kort til å ikke gjenopplive vennskap.

I desember i fjor tapte Johannah Deakin, moren til tidligere One Direction-medlem Louis Tomlinson, kampen mot leukemi. Hun ble bare 42 år gammel.

– Livet er for kort

FORLOT BANDET: Zayn Malik sa farvel til One Direction i 2015. Foto: Kevork Djansezian , AFP

I et intervju med The Sun forteller 25-åringen at et av morens siste ønsker var at han skulle gjenoppta vennskapet med Zayn Malik, den første til å forlate boybandet. De tidligere bestevennene hadde ikke pratet sammen på et år, og det mente Deakin at sønnen burde gjøre noe med.

– Mamma sa «Du må ta opp kontakten med Zayn. Livet er for jævlig kort», sier Tomlinson.

Zayn Malik forlot bandet i 2015, og siden har de øvrige medlemmene i One Direction satset på solokarrierer.

One Direction: Ikke slutt – bare pause

Tok opp kontakten

Tomlinson tok morens døende ønske på alvor, og tok opp kontakten med den tidligere bestevennen.

– Hvis det er noe dårlig stemning må man bare rense luften. Jeg møtte han og det var hyggelig, sier Tomlinson.

One Direction-Louis: Arrestert etter slåsskamp på flyplass

Han forteller at det var et broderlig forhold mellom han og Malik, og at de alltid kommer til å ha kjærlighet for hverandre.

– Jeg kan ikke snakke for han, men vi bryr oss veldig om hverandre, sier 25-åringen.

Ung far

Deakin fikk Tomlinson da hun var bare 19 år gammel, og Tomlinson har selv nylig blitt pappa i ung alder. Han forteller at blondet mellom han og moren var spesielt sterkt fordi det ikke føltes som om det var en generasjon mellom de. Han forteller at morensintuisjon er noe helt spesielt.

– Det har alltid føltes overnaturlig for meg. Mamma har alltid visst hva jeg har følt eller hva jeg ønsket, sier Tomlinson.