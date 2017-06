OJ Simpson kan være en fri mann i oktober

I natt blir det klart om OJ Simpson (69) kan løslates på prøve i oktober etter ni år i fengsel.

– Han vil holde en lav profil. Alt han ønsker er et rolig liv med barna sine og muligheten til å spille golf, sier bestevennen hans, Tom Scotto, i et intervju med Good Morning America, gjengitt i Daily Mail.

LES OGSÅ: Gir svar på OJ-gåten

Scotto var selv sentral, men ikke medskyldig, i episoden som førte til at OJ Simpson i 2008 ble dømt for væpnet ran, overfall og kidnapping i Las Vegas i 2007.

En stor gruppe av Tom Scottos venner, inkludert OJ Simpson, var samlet i gamblerbyen for å feire Scottos bryllup da Simpson fikk kunnskap om tilstedeværelsen av en mann som angivelig skulle inneha en mengde av OJ Simpson-memorabilia og souvenirer som Simpson mente var stjålet fra han.

Sammen med en gruppe venner tok OJ Simpson seg inn på hotellrommet til mannen og truet han med skytevåpen. Episoden ble filmet av en av deltakerne som senere slapp tiltale mot å utlevere videoen til politiet.

Tom Scotto selv var opptatt med egne bryllupsforberedelser og deltok ikke i inntrengningen.

OJ Simpson fikk en straff på 33 års fengsel for handlingen, med prøveløslatelse tidligst nå i 2017. Det er ventet at Nevada Board of Corrections vil kunngjøre datoen for en ny høring natt til onsdag, og at denne vil finne sted i oktober.

Bakgrunn: OJ Simpson skyldig i væpnet ran og kidnapping

Ifølge Daily Mail er det flere som har pekt på sannsynligheten for at OJ Simpson blir prøveløslatt allerede etter denne høringen. Simpson skal ha vært en mønsterfange i disse årene og også gjenopptatt studiene han i sin tid avbrøt for å starte en av amerikansk fotballs største karrierer.

Likevel er det drapet på hans andre kone, Nicole Brown, som de fleste forbinder med OJ Simpson. Hun ble - sammen med vennen Ronald Goldman - funnet drept utenfor hennes hjem i Los Angeles i 1994.

Husker du denne?: Derfor splittet OJ Simpson-saken Kardashian-familien

OJ Simpson ble raskt mistenkt, og da han noen dager senere skulle møte hos politiet, stakk han istedet av i en hvit Ford Bronco og utløste tidenes politijakt i Los Angeles.

Biljakten varte i over en time - direktesendt på flere fjernsynsstasjoner - før politiet kunne pågripe OJ Simpson.

Han ble senere frikjent, men likevel dømt til å betale over 33 millioner dollar - 280 millioner kroner - i erstatning til Nicole Browns familie.