Torsdag, i en direktesendt høring, avgjøres det om OJ Simpson skal prøveløslates i oktober. Ikke engang offeret skal motsette seg dette.

Den tidligere fotballstjernen OJ Simpson ble i 2008 dømt til 33 års fengsel for en rekke forbrytelser, deriblant væpnet ran og bortføring.

TV-serien: «O.J.: Made in America» ransaker livet til USAs største falne helt

Torsdag kan fengselslivet være over for superstjernen, som de siste årene har vært registrert som fange 1027820 i et fengsel i Nevada.

Simpson, nå 70 år gammel, har søkt om prøveløslatelse, og søknaden behandles torsdag av et styre som behandler slike søknader. Og den tidligere TV-stjernen får støtte.

– Ikke over streken

Ingen er forventet å motsette seg prøveløslatelse av ham i oktober – ikke offeret, og heller ikke den tidligere aktoren som overtalte Las Vegas-juryen til å dømme Simpson i 2008, skriver nyhetsbyrået AP.

– Forutsatt at han har oppført seg i fengsel, tror jeg ikke det ville være over streken å prøveløslate ham, sier pensjonert aktor David Roger, som førte saken mot Simpson i 2008.

Avsløring: Derfor passet ikke drapshanskene

Positive tidligere

Det var i september 2007 at Simpson og hans medsammensvorne brøt seg inn på et hotellrom i Las Vegas med våpen for å ta tilbake flere samlerobjekter fra Simpsons fotballkarriere. Ifølge Simpson var disse stjålet fra ham, og han mente han hadde rett til å hente sine egne eiendeler.

Bakgrunn: OJ Simpson skyldig i væpnet ran og kidnapping

Styret som avgjør om Simpson skal forbli i fengselet eller ei, vil ta i betraktning Simpsons alder, om han er domfelt for vold (noe han ble) og om han rulleblad (det hadde han ikke) og hans planer for fremtiden i det fri, sier David Smith, som er «sensor» ved slike høringer.

Ifølge en nær venn leder Simpson en bønnegruppe i fengselet, samt at han trener idrettslag.

– Han vil holde en lav profil. Alt han ønsker er et rolig liv med barna sine og muligheten til å spille golf, sier bestevennen hans, Tom Scotto, i et intervju med Good Morning America, gjengitt i Daily Mail.

I juli 2013 fikk Simpson prøveløslatelse for flere av tiltalepunktene han ble dømt for. Avgjørelsen medførte at Simpson bare hadde fire år igjen å sone. Det samme styret vil behandles Simpsons nye søknad, og sist gang hadde et positivt inntrykk av mannen.

Splittet Kardashian-familien: – Det gjør meg veldig trist

Ifølge AP vil høringen direktesendes, og styret planlegger å felle en dom på dagen.

Frifunnet for drap

Simpson ble funnet skyldig for ran og bortføring på samme dato som han for 13 år tidligere ble frikjent for dobbeltdrap i 1990-tallets mest omtalte rettssak, skrev NTB da dommen falt i 2008.

Den gang var Simpson tiltalt for drap på kona Nicole Simpson og hennes venn, Ronald Goldman.

Han ble senere funnet skyldig i en sivil domstol og dømt til å betale omkring 190 millioner kroner i erstatning.