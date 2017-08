Ørjasæter trekker seg fra kringkastingsrådet etter hijab-klager

Elin Ørjasæter synes ikke noe om NRKs egen håndtering av klagene på at Faten Mahdi Al-Hussaini bruker hijab i det kommende programmet «Faten tar valget».

Debatten om TV-programmet har rast i flere uker, lenge før noen har sett hva det går ut på. Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager, 5.300 i følge NRK.no.



Mange av klagene sammenligner med en sak fra 2013 da nyhetsoppleser Siv Kristin Sællmann ble nektet å bruke kors.

Klagene skal ikke behandles før rådets møte den 14. september, men NRK har omtalt klagene redaksjonelt flere ganger allerede. Og det er dette Ørjasæter reagerer på.

Det er Klassekampen som først omtalte saken. VG har vært i kontakt med Ørjasæter, men hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer enn de hun har gitt til avisen.

Hun mener NRK har bidratt til å skape et inntrykk av klagerne som islamfiendtlige og hatefulle med måten de er omtalt i NRKs egne nyhetsprogrammer.

– Klagerne var i god tro da de sendte sine klager, de trodde de sendte dem til Kringkastingsrådet, verken til NRKs redaksjoner eller til NRK-ledelsen, skriver hun til Klassekampen.

Eriksen avviser kritikken og forsvarer at han har uttalt seg om klagene.

– Det er ingen tvil om at dette programmet har utløst hatefulle reaksjoner og som er et uttrykk for mørke krefter i samfunnet. Som kringkastingssjef er det en svært viktig oppgave å sørge for at ingen blir skremt vekk fra den offentlige arena på grunn av religiøs tro, utseende eller seksuell orientering, sier han.