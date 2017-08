Latterdronningen kan le hele veien til banken

Latter-sjefen Elina Krantz (43) kan legge til nok en murstein i sitt underholdningsimperium etter 2016. På den mursteinen står det 17, 3 millioner kroner.

Denne summen utgjør det samlede overskuddet i 2016 for Krantz' selskaper under konsernparaplyen Krantz Holding AS.

Både Stand Up Norge AS - med hovedsete på stand up-scenen Latter på Aker Brygge i Oslo - og Sun Restaurant AS og Sun Kultur AS - som driver restaurantdriften på Latter - er heleide av Elina Krantz gjennom Krantz Holding AS.

I 2016 hadde disse tre selskapene en samlet omsetning på hele 108, 5 millioner kroner og et positivt totalresultat før skatt på 17, 3 millioner.

Krantz har bygd sitt imperium på tilstedeværelse i alle kanter av stand up-næringskjeden; hun er manager for mange av komikerne som opptrer på hennes scene, for et publikum som ikke bare kjøper stand up-billetter av henne, men som også kjøper mat og drikke i hennes restaurant, mens de ser show som er produsert av henne.

– Vi er glade og takknemlige for oppgangen. Den skyldes i hovedsak at vi økte omsetningen på eventer og i restauranten på Latter. I tillegg har Dagfinn Lyngbøs nye show «Supersmud» solgt veldig bra i Bergen og Oslo. Vi har også en økning i salg av komikere til bedrifter, skriver Elina Krantz i en tekstmelding til VG.

2016-regnskapet for moderselskapet Krantz Holding AS er ennå ikke offentlig, men med solid overskudd og konsernbidrag fra alle tre underselskapene vil egenkapitalen til moderskipet nå langt overstige 50 millioner kroner.

STARTET SAMMEN: Dagfinn Lyngbø og Elina Krantz har jobbet så lenge sammen - i over tyve år - at de kalte sitt første show for et talkshow - ingen av dem visste da at det egentlig het stand up-show... Foto: Trond Solberg , VG

De tre underselskapene leverte i 2016 nemlig et samlet konsernbidrag til Krantz Holding AS på 11, 6 millioner kroner. Siden Elina Krantz opprettet holdingselskapet i 2008 har hun jevnt og trutt og med sikker teft sanket inn konsernbidrag for å styrke egenkapitalen.

På disse ni årene har egenkapitalen i moderselskapet økt fra beskjedne fem millioner kroner til over 44 millioner kroner i 2015.

Elina Krantz har i alle år vært opptatt av langsiktig satsning på nye talenter, ved siden av å presentere sikre publikumsmagneter som Dagfinn Lyngbø, Rune Andersen, Ingrid Bjørnov, Marit Voldsæter, Anne Kat Hærland, Otto Jespersen, Atle Antonsen og Johan Golden for å nevne noen.

En av de mer dristige variantene i fjor var den nyskrevne musikalen «Märtha. The Musical» med Cecilie Steinmann Neess, og det kan tyde på at fjorårets mangemillion-overskudd muligens vil investeres i noe lignende, skal vi tro tekstmeldingen fra latterdronning Elina Krantz:

– Pengene skal rett på høyrentekonto slik at vi har litt i bakhånd til neste gang vi skal sette opp nyskrevet, norsk musikal. Neida. Joda.