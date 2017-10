O.J. Simpson prøveløslatt etter ni år i fengsel

O.J. Simpson (70) er løslatt fra fengsel i USA etter å ha sonet i ni år for væpnet ran og kidnapping.

En talsperson for fengselet i Lovelock i delstaten Nevada opplyser til nyhetsbyrået AP at den tidligere amerikanske fotballstjernen ble løslatt tidlig søndag.

Simpson ble i 2008 dømt for væpnet ran og kidnapping i Las Vegas i 2007. Dommen lød på 33 års fengsel med prøveløslatelse tidligst etter ni år.

BAKGRUNN: O.J. Simpson kan være en fri mann i oktober

I juli besluttet en enstemmig benådningskommisjon i Carson City i Nevada at Simpson kan prøveløslates i oktober.

Benådningskommisjonens fire medlemmer la vekt på at Simpson har stabile planer for livet utenfor murene, at han ikke var dømt tidligere og den lave risikoen for at han ville begå ny kriminalitet, skrev nyhetsbyrået AP den gang.

– Skulle ønske det aldri hadde skjedd

Da Simpson forklarte seg for benådningskommisjonen sa han at han ikke mente å skade noen da han og fem andre, to av dem bevæpnet, stormet et hotellrom i Las Vegas i 2007. Der overfalt de to menn som de hevdet hadde stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere som idrettsstjerne.

– Jeg skulle ønske det aldri hadde skjedd, sa Simpson om ranet.

Da han til slutt fikk beskjed om at han kunne prøveløslates, så han ned i bordet foran seg og sa «takk».

Husker du denne? Derfor splittet O.J. Simpson-saken Kardashian-familien

Frikjent for drap

Simpsons forsvarere har hevdet at dommen for overfallet i Las Vegas var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goldman i 1994.

Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.

70-åringen har tidligere opplyst at han ønsker å bo i Florida når han slipper ut av fengsel. Hans advokat Malcolm Laverne sier han ikke ser for seg at prøveløslatelsen vil by på noen problemer.

– Oppførselen i fengselet har vært plettfri. Slik forventer jeg at det vil fortsette, sier LaVergne.

(VG/NTB)

Les også: Aktor Marcia Clark - Kvinnen som tapte rettssaken foran en hel verden