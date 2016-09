Anmelderne har vært nådeløse etter at den nye «MacGyver»-serien hadde premiere i USA. Overfor VG fnyser hovedrolleinnehaver Lucas Till (26) av kritikken.

Lucas Till - Født 10. august 1990, Fort Hood, Texas. - Mest kjent for å ha spilt den romantiske interessen til Hannah Montana i Hannah Montana: The Movie, samt å spille en viktig birolle i X-Men: First Class. – Innehar rollen som en ung «MacGyver» i nyversjonen. - «MacGyver» skal sendes på TV 2 i Norge, og har premiere denne høsten.

Skuespiller Richard Dean Anderson skrev seg inn i TV-historien som «MacGyver» etter å ha oppnådd stor suksess på skjermen mellom 1985 og 1992.

Har du lest?: MacGyver-sjef døde

Da CBS i fjor bestemte seg for at actionhelten skulle få nytt liv, var det mange fans som jublet høyt, men det fantes også dem som uttrykte skepsis for at en nyversjon kunne «ødelegge» ryktet til det som hadde vært en ikonisk TV-serie.

Fredag hadde «MacGyver» premiere i USA, og ifølge en rekke kritikere var ikke gjensynet med den oppfinnsomme agenten av det hyggelige og nostalgiske slaget.

– Unngår anmeldelser

Blant annet har hovedrolleinnhaver Lucas Till (26) fått kritikk for dårlige skuespillerprestasjoner, i tillegg til at flere medier omtaler nyversjonen som «utdatert».

På telefon fra USA forklarer Till overfor VG at han konsekvent velger ikke å lese anmeldelser som dreier seg rundt prosjektet han selv jobber med.

– Jeg leser dem ikke i det hele tatt, sier han og ler.

– Vi forsøker å underholde på en enkel måte, og mener vi har klart dette, fortsetter Till.

Les også: Slik gikk det med «MacGyver»-stjernene

Bladet Variety er et av mediene som går hardt ut, og omtaler nyversjonen blant annet som klønete, og at den «ikke legger til noe av verdi fra sin forgjenger». Anmelderen mener samtidig at «Till bommer fullstendig når det kommer til prestasjonen som kreves for å bli til den karakteren vi kjenner som MacGyver.»

ORIGINALEN: Skuespiller Richard Dean Anderson gjorde seg verdensberømt som den nevenyttige MacGyver. Foto: Scanpix

– Betyr ikke noe

New York Times' anmelder er en av flere som beskriver serien som «utdatert». I tillegg skriver kritikeren at «Richard Dean Anderson i sin tid vant mye på sin enorme sjarm gjennom episodene, mens Lucas Tills måte å portrettere hovedkarakteren ikke gjorde et spesielt inntrykk under premieren.»

– Det var noen som leste opp et par av anmeldelsene høyt for meg, men for meg betyr det ingenting, sier han til VG og fortsetter:

– Jeg mener i alle fall ikke at nyversjonen er utdatert, og skjønner ikke hvorfor vi fortsetter å snakke om kjipe anmeldelser, bryter han ut i telefonen, og ler.

Hollywood Reporter er heller ikke fornøyde, og skriver blant annet at serien mangler «wow»-faktoren, noen skuespilleren er uenig i.

– Igjen er vi her for å underholde, og blant annet satte vi rekord med 11 millioner seere under premieren, så jeg mener vi har gjort det veldig bra, forklarer Till til VG.

Ifølge Deadline satte serien altså ny rekord med sine 11 millioner seere, og står nå som den mest sette i USA på sin premieredag. Tidligere var det «Blue Bloods» som holdt rekorden med 10,5 millioner seere under sin premiere i 2010.

Hvorvidt neste episode vil klare å holde på denne interessen, gjenstår imidlertid å se.

I nyversjonen får man imidlertid følge hvordan en MacGyver i 20-årene blir rekruttert inn i den hemmelige organisasjonen fra den første serien, og vi får angivelig også se hvordan Angus plukker opp mye av den utrolige kunnskapen han demonstrerte i «MacGyver».