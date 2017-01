TV-anmeldelse «Språksjov»: Et trivelig stykke kortreist-fjernsyn

Lettbeint og kortreist språkglede.

Norsk Underholdningsserie i 9 deler

Med: Linda Eide, Sjur Hjeltnes og Gunnstein Akselberg

NRK Onsdager kl. 21.35

Med tanke på hvor mange som har årets julegave 2013, «Norsk Etymologisk Ordbok», ulest i gjestesynshøyde i bokhylla, bør seertallene på «Språksjov» være enorme. Linda Eides nye programserie er skrudd for alle oss som er opptatt av ord og uttrykk, men ikke alltid klarer å huske forklaringene fra Språkteigen.

Tre vossinger sitter foran kamera. Eide har tatt med seg pianist Sjur Hjeltnes (bror til Arne) og språkprofessor Gunnstein Akselberg (kjent fra Språkspalten på radio) til å gjøre sjov av språk. (Akselberg og Eide har for øvrig allerede et lignende fast opplegg på Litteraturhuset i Bergen, men uten kamera og tangenter.)

Og der TV2 ikke tør annet enn å tekste samfylkingen Lothepus på Kjendis-farmen, våger NRK seg ut mot de dialektsvake på Østlandet og kjører programmet utekstet. Faktisk er det nærmeste man kommer en ikke-vestlending på hele programmet ægden Leif N. Olsen.

Dette er et trivelig stykke kortreist-fjernsyn med lavkostprofil og fasttelefon (den grå fra Televerket). Selv om mengden kamera skulle tilsi noe annet. Studentstedet Det Akademiske Kvarter i Bergen er innredet passe stuegammeldags, selvsagt med Vossevangen i bakgrunnen. Tempoet er uvant rolig og bedagelig. Forklaringene får god tid og gis rom, selv om de er enkle. Poengene er sjelden mer enn humrevittige, men det er heller ikke nødvendig.

Eide er akkurat passe entusiastisk språkgeneral, men bruker de to andre akkurat nok til at hun ikke stjeler hele, sic, sjovet. Ikke minst Akselberg får briljere i rollen som stødig pedagog og blant annet forklarer fenomenet knoting med ord som «setningsmelodi» og «lapskaus». Så får det heller være at han utviser særdeles tvilsom tamburinkompetanse under rulleteksten.

Noen overganger lugger litt. Hjeltnes får ikke helt til de musikalske innfallene sine. Det tar seg nok opp etter hvert. Mest festlig er dialekt- og sosiolektnyanser fra gjest og DNS-skuespiller Eirik del Barco Soleglad, som kobler Geir Lundestad (den fremste eksponenten for banksjefnordnorsk) til Ebenezer Scrooge, og gjør en hysterisk morsom gatebergensk Jeppe på Bjerget.

For det meste er dette stø edutainment uten dyr grafikk og musikkpålegg. Er man normalt utdannet og/eller dannet, bør man ha lært minst et par nye ting i løpet av de drøye 40 minuttene programmet varer. Om det er at Leif N. Olsen er et levende eponym, eller den sanne forklaringen på Kongsbergknekken er ikke så nøye.

Sånn blir «Språksjov» på sitt vis det motsatte av pute-TV. Her snakker vi gjennomført P2-TV.