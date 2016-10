«Skam»-rolle solgt for 50.500 kroner under årets TV-aksjon

Over 150 budgivere ønsket seg statistrolle i den populære NRK-serien «Skam».

Til slutt gikk den for 50.500 kroner under auksjonen til inntekt for årets TV-aksjon, melder NRK. De skriver ingenting om hvem som fikk tilslaget på rollen.

Inntektene fra TV-aksjonen går i år til Røde Kors, og da klokken hadde passert midnatt, var det samlet inn 219,8 millioner kroner. Det er over 36 millioner mer enn i fjor, da pengene gikk til Regnskogfondet.

– Helt overveldende, sier Røde Kors-president Sven Mollekleiv.

Pengene som ble samlet inn skal gå til mat, rent vann og helsehjelp til sivilbefolkningen i ni land som har opplevd mange år med krig og konflikt. I tillegg skal det brukes penger på å hjelpe flyktninger bosatt i Norge.

– Jeg er rørt, takknemlig og ydmyk på vegne av hele Røde Kors. To millioner mennesker vil nå få livsviktig hjelp, sier Mollekleiv.

Innbyggerne i de ti mest gavmilde kommunene har i gjennomsnitt bidratt med følgende:

1. Svalbard i Svalbard: 441,28 kroner

2. Utsira i Rogaland: 367,48 kroner

3. Træna i Nordland: 280,61 kroner

4. Bokn i Rogaland: 244,96 kroner

5. Kvitsøy i Rogaland: 197,54 kroner

6. Hasvik i Finnmark: 166,64 kroner

7. Flatanger i Nord-Trøndelag: 157,98 kroner

8. Modalen i Hordaland: 147,71 kroner

9. Bykle i Aust-Agder: 142,91 kroner

10. Røyrvik i Nord-Trøndelag: 137,13 kroner

I tillegg til statistrollen i NRK-serien «Skam», ble det blant annet auksjonert bort et par signerte konkurranseski fra Marit Bjørgen, en skidress Therese Johaug brukte under VM i Falun og en date med bloggeren Sophie Elise Isachsen.

Sistnevnte ble solgt for 20.500 kroner.

