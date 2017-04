NRK-profilen Are Sende Osen griset til Monolitten: – Skadeverk

Nasjonalklenodiet Monolitten er avsperret etter at NRKs programleder Are Sende Osen uten tillatelse griset til trappen med olje og salt.

Det var i forbindelse med programmet «På tro og Are» at det har blitt sølt med olje og salt øverst på sirkeltrappen ved Monolitten i Frognerparken.

– Den øverste delen av sirkeltrappen, som er en del av anlegget er tilgriset. Det er estetisk uheldig at man søler med olje og salt på granitt. Oljen er skjemmende, og salt kan trenge ned i grunnen, og det er fare for at noen kan tråkke i det og spre det utover på selve Monolitten, sier skulpturkonservator Siri Refsum ved Vigelandsmuseet.

– Dette er skadeverk, påpeker hun.

Monolitten er nå avstengt og Bymiljøetaten har koblet inn et firma som rydder opp i griseriet.

VG har vært i kontakt med Are Sende Osen som ikke ønsker å kommentere saken, men NRK sier til VG at de beklager det som skjedde.

OLJEFJERNING: Det arbeides med å fjerne olje- og saltsølet rundt Monolitten onsdag. Foto: Frode Hansen , VG

Redaksjonssjef for programmet Njord Røv sier de beklager det som har skjedd.

– Vi beklager veldig og vi har beklaget til de som eier og driver området. De har gitt oss forsikring om at de blir like fint etter opprydningen.

– Dere søkte ikke tillatelse?

– Man må ikke ha tillatelse for å filme i Vigelandsanlegget, i ettertid ser vi at vi selvsagt skulle vært i kontakt med de som eier anlegget.

– NRK har tilbudt seg å betale opprydningen, sier Monica T. Olsen pressekontakt ved Bymiljøetaten.

Det vil også bli vurdert om skadeverket skal anmeldes.

Alv Hågård Gustavsen i Kulturetaten i Oslo kommune sier det ikke har blitt søkt om å filme.

– Det er ikke søkt tillatelse, og det burde vært gjort. Vi ønsker å beskytte skulpturene og verne dem mest mulig. Det er ikke fritt frem for folk å gjøre hva de vil, selv om de står fritt tilgjengelig, sier han, som sier det vil ta noen dager før omfanget av «oljesølet» blir klart.

Også tidligere har Are Sende Osen blitt beskyldt for kulturvandalisme. Tidligere i april omtalte NRK at kanalen risikerte å bli politianmeldt, etter at Osen hadde stiftet opp en plakat på døra til Nidarosdomen i den nye sesongen med «På tro og Are».

Eiendomssjefen ved Nidarosdomen, Jan Tøndelstrand, kalte handlingen hærverk på et fredet kulturminne.