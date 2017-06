NRK Satiriks-innslaget skapte stor debatt. Nå klages det inn for Pressens Faglige Utvalg.

Onsdag denne uken erobret rikskringkastningens satireredaksjon sosiale medier med en video om hvordan terrorister bør ta sitt eget liv.

I skrivende stund er innslaget på Facebook vist nesten 600.000 ganger, delt over 2000 ganger og kommentert av nærmere 6000.

Blant de som kritiserte videoen hardest var Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

Nå kommer en annen organisasjon på banen. Ungdomslaget til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (Unge LEVE) går til det skritt å klage NRK inn for Pressens Faglige Utvalg.

I klagen påpekes det blant annet at det i 2016 var over 550 selvmord i Norge, og at det ifølge Folkehelseinstituttet er den viktigste dødsårsaken for menn og kvinner mellom 15 og 49 år.

Det vises også til videoens fokus på selvmordsmetode.

Direkte brudd



«Unge LEVE anser dette som et direkte brudd på Vær varsom-plakaten, som sier selvmord skal omtales med varsomhet. (...) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert», skriver klager.

Foreningen setter også fokus på NRK Satiriks' presentasjon av selvmord som en løsning på et problem – og på timingen, karakterisert som «svært uheldig».

«Mai er en måned der vi ofte har høye selvmordstall. Det er lite som tyder på at NRK har vurdert hensynet til etterlatte i sine vurderinger», skriver de til PFU.

Humor viktig



Til VG sier Unge LEVE-leder Kristina Johnstad at de mener NRK bryter med god presseskikk.

– I kjølvannet av den siste tidens medieomtale av økt forekomst av selvmord mener jeg media har et særlig ansvar for å trå varsomt. Utover det er timingen egentlig irrelevant, siden dette er et brudd på Vær varsom-plakaten.

Johnstad understreker at humor generelt er en viktig måte å bearbeide sorg på, og fremhever komiker Else Kåss Furuseths show «Kondolerer» som et eksempel på hvordan det kan gjøres.

Åpenbart om selvmord



NRK Satiriks-videoen er smakløs, mener hun.

– Fordi det oppfordres til selvmord og gis detaljerte beskrivelser av selvmordsmetoder. Selvmord fremstilles som en løsning, og det kan være svært belastende for selvmordsetterlatte.

– NRK har forsvart seg med at Satiriks-innslaget handler om terror, ikke om selvmord, hva tenker du om det?

– Det er åpenbart at filmen handler om selvmord.

NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen mener at kommentarfeltet under Satiriks-videoen viser at det store flertallet oppfatter videoen som satire, og at den handler om terror. Likevel:

– Jeg har forståelse for at innholdet i sketsjen kan virke hardt for folk som har opplevd selvmord på nært hold.

Viktig å le



Halvorsen understreker at han respekterer ulike meninger om NRKs vurderinger i dette tilfellet.

– Men jeg mener det er ganske tydelig hva denne sketsjen handler om. Og synes det både er viktig og bra at vi kan le av dem som prøver å skremme oss med vold.

NRK Satiriks' prosjektleder Kjetil Kooyman tar klagen til etterretning.

– Vi vil avvente en eventuell klageprosess og svare utfyllende på alle spørsmål som blir stilt, sier han.