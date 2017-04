NRK kan bli nektet å registrere «Jævla homo» som varemerke

Patentstyret skal vurdere om uttrykket «Jævla homo» kan støte nordmenn. NRK forklarer at de bruker uttrykket fordi de har et ønske om å fjerne det som skjellsord.

Nylig sendte NRK inn en søknad til Patentstyret for å varemerkeregistret uttrykket og logoen «Jævla homo».

Bakgrunnen er kanalens nye dokumentarprosjekt, kalt «Jævla homo». I den kommende TV-serien skal Gisle Agledahl undersøke hvordan det er å være skeiv i Norge i 2017.

Ved lanseringen av dokumentarprosjektet delte mange norske kjendiser bilder av seg selv i sosiale medier meg en «Jævla homo»-genseren eller -caps.

Disse klærne er ett av produktene NRK har inkludert i søknaden til Patentstyret.

Men statskanalen kan bli nektet å registrere «Jævla homo» som varemerke.

Årsaken er at det finnes en bestemmelse i varemerkeloven som sier at man ikke kan registrere et varemerke dersom det «strider mot moral».

– Dette er en bestemmelse som ikke brukes ofte, sier Kaja von Hedenberg, seniorrådgiver i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret til VG.

SENIORRÅDGIVER: Kaja von Hedenberg i Patentstyret. Foto: Patentstyret

Von Hedenberg forklarer hva det betyr å «stride mot moral»:

– Vi går ut ifra om den jevne nordmann blir forarget eller støtt dersom et slikt varemerke blir registrert. Da er det norske verdier som vi legger til grunn. Patentstyret ser ofte på hvordan EUs varemerkeregister vurderer lignende saker, men EU-borgere og nordmenn er ofte ulike når det gjelder hva som er støtende og ikke, sier hun.

Seniorrådgiveren påpeker at hun ikke kjenner til denne konkrete søknaden til NRK, og at hun uttaler seg på et generelt grunnlag.

«Fuck cancer» fikk avslag

Ifølge von Hedenberg er Patenstyret tilbakeholden med å bruke denne bestemmelsen, fordi den er vanskelig å vurdere.

Varemerke Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo og figur.



Man kan beskytte et varemerke mot etterligninger ved å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret.



Men det finnes eksempler på varemerker som har blitt nektet registrering på grunn av at det strider mot moral.

Da den svenske organisasjonen Ung Cancer ønsket å registrere varemerket «Fuck cancer», ble det avvist, fordi juristene og saksbehandlerne i Patentstyret mente at nordmenn ville kunne bli støtt av at uttrykket inneholder det engelske banneordet «fuck».

Ica Norge fikk avslag da de ønsket å varemerkeregistrere «Mekka» for bruk på matprodukter og drikke.

– Siden de hadde søkt innen matvarer-kategorien, kunne varemerket «Mekka» ha blitt brukt på for eksempel svinekjøtt, og det kunne virket støtende for noen, forklarer von Hedenberg.

De som ønsket å varemerkeregistrere «Buddha» innen underholdningsvirksomhet, fikk også avslag, siden Patentstyret mente at det kunne virke støtende for buddhister i Norge dersom en nattklubb med det navnet dukket opp.

Genserne ble kopiert

Selv om man får avslag på en varemerkeregistrering, så betyr ikke det at man ikke kan bruke navnet eller uttrykket.

– Vi nekter ingen å bruke ord eller uttrykk, men fordelen med en varemerkeregistrering er at man får dokumentert enerett til å bruke varemerket kommersielt. Uten det, så risikerer man at andre kan bruke det, sier von Hedenberg.

Håkon Moslet, som er redaksjonssjef i NRK P3, forklarer at NRK valgte å søke om å varemerkeregistrere logoen da «Jævla homo»-genserne ble populære.

– Veldig raskt forsto vi at det bygget seg opp en etterspørsel ute blant unge folk som ønsket å ha genseren selv. Flere kommersielle aktører kastet seg på og lanserte gensere som så tilnærmet like ut, og vi ble rådet til å varemerkebeskytte logoen for å kunne stoppe disse, sier Moslet til VG.

Dersom Patentstyret har innvendinger til søknaden om varemerkeregistrering av «Jævla homo», vil NRK uansett fortsette arbeidet med å lage en dokumentarserie under samme navn og logo, som er ventet i september, ifølge Moslet.

P3-redaktøren forteller at NRK valgte «Jævla homo» som tittel på TV-serien, siden serien har et ønske om å fjerne jævla homo som skjellsord.

– «Jævla homo» er et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. Ved å bruke uttrykket slik vi gjør i sosiale medier og som navn på serien, ønsker vi å ødelegge kraften i det som skjellsord, sier Moslet.

NRK kan vente seg et svar på søknaden innen tre til fire måneder. Avgjørelser som tas av Patentstyret kan ankes.