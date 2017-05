NRK får skarp kritikk for satire om selvmordsbombere

Satirevideo om hvordan terrorister bør ta sitt eget liv møter motbør.

«Usmakelig og ikke greit. Tenk på alle de som har mistet nære og kjære på denne måten, eller alle de og da spesielt unge som faktisk er i en situasjon hvor dette virker som en løsning. Langt bak mål NRK.»

Dette er bare en av mange tusen kommentarer som nå hagler inn på Facebook-siden til statskanalens satireredaksjon, NRK Satiriks.

Der er det publisert en video med tittelen «Ikke spreng deg – heng deg!», utformet som et nyhetsinnslag der potensielle terrorister får veiledning til en annen måte å ta livet sitt på enn å detonere en selvmordsbombe.

I skrivende stund har videoen en kvart million visninger.

Debatten om innslaget koker, og det er ikke alle som synes den er for drøy.

«Jeg kjenner flere terrorister som har hengt seg så jeg tar meg nær av denne videoen og skal anbefale mine terror venner å boikotte nrk for jeg synes ikke humor er værken gøy ei heller har jeg vilje nok til å bla videre uten å la alle vite jeg er fornærmet 😡 😠 😠 😠 😡 😡», skriver en.

REAGERER: Lena-Maria Haugerud, daglig leder i LFSS. Foto: PRIVAT

– Hundre ganger verre



Satiriks-innslaget møter imidlertid skarp kritikk fra Lena-Maria Haugerud, daglig leder i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).

– Veldig usmakelig. Det passer ikke å fleipe om selvmord på denne måten, mener hun.

– Det snakkes mye om «13 Reasons Why», men dette er jo hundre ganger verre, om man tenker på en eventuell smitte-effekt.

Haugerud synes ikke det skal være forbudt å fleipe med selvmordsproblematikk.

– Nei, det mener jeg ikke. Vi har mye galgenhumor på kontoret vårt, og det er mange som er berørt av selvmordstanker som har selvironi på det – når man ikke lenger er i den fasen.

LFSS-lederen er likevel ikke i tvil:

– For meg er ikke dette satire. Jeg synes NRK burde ta videoen bort.

(skjermdump)

Kjetil Kooyman er prosjektleder for NRK Satiriks. Han mener at mange misforstår hva videoen handler om.

– Vi fleiper jo ikke med selvmord, vi fleiper med terrorisme. Det er viktig å lage satire på det.

– Selvmord er jo et sentralt element i videoen?

FORVENTET REAKSJONER: NRKs prosjektleder Kjetil Kooyman. Foto: PRIVAT

– Ja. Men dette handler jo om en selvmordsbomber, som er noe helt annet. På satiritisk vis antyder vi at det finnes alternativer til å sprenge seg selv i en folkemengde.

– Fagfolk mener dette kan ha en smitte-effekt, hva tenker du om det?

– Vi har selvsagt vært forberedt på at det kunne komme reaksjoner av den typen, for det er jo et sterkt virkemiddel. Vi har prøvd å tydeliggjøre at dette er satire som handler om terrorisme og radikalisering.

– I videoen vises det også frem en teknisk metode for selvmord, hvorfor er det med?

– Det er jo gjort på veldig TV-shop-aktig vis, så det er ganske tydelig at det er en satirisk og humoristisk vri på det, som ikke har så mye med selvmord å gjøre.

– Skjønner dere at personlig berørte og fagfolk som jobber med selvmord kan ta dette ille opp?

– Det kan jeg selvfølgelig forstå. Slike reaksjoner vil vi svare på, og tydeliggjøre hva som var vår hensikt med å lage satire om terrorisme.

– Hvorfor lagde dere videoen?

– Terror er et veldig aktuelt tema, som mange forstår at det er viktig å lage satire på. Vi har jobbet hardt med å tydeliggjøre at dette handler om radikalisering, og ikke om selvmord. Men det er et sterkt virkemiddel, så vi kan forstå at folk reagerer.

– Hvorfor har dere likevel valgt å publisere innslaget?

– Vi mener det er viktig å forsøke å lage satire på terror. Det er en del av NRKs samfunnsoppdrag å forsøke å favne om det også, med satiriske virkemidler. Men folk er i sin fulle rett til å mene sterkt om denne videoen. Vår hensikt er selvfølgelig ikke å såre eller ramme de som tenker på selvmord i denne konteksten.

– Kan det bli aktuelt å fjerne videoen?

– Det er slikt vi må ha løpende vurderinger på, det er klart.