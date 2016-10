Har spilt inn siste «20 spørsmål»: – Rart, men ikke vemodig

Det folkekjære programmet tar farvel for denne gang, og det til toppkarakter på humorterningen, mener Trond-Viggo Torgersen selv.

Et av Norges eldste radioprogram er akkurat spilt inn for siste gang når VG snakker med programleder Trond-Viggo Torgersen (64).

– Dette gikk veldig fint, om jeg får si det selv. De siste to episodene er helt oppe på det høyeste terningkastet, mener han.

Programmet har vært av og på siden oppstarten med Rolf Kirkvaag som programleder i 1947, men konseptet har vært det samme hele veien. I 2004 kom programmet tilbake på lufta med Knut Borge som programleder, og siden 2006 har det også vært sendt på TV.

Siden 2012, da Borge mot sin vilje ble byttet ut som programleder, har Trond-Viggo Torgersen holdt styr på innsendte ord fra lyttere over hele landet. Men på spørsmål om det er vemodig at det nå er slutt, er programlederen klar.

– Det er rart, men ikke vemodig. Dette toget har kommet til endestasjonen, og nå er det et nytt som venter. Jeg ble ikke lei meg da jeg sluttet på legeskolen heller, selv om det var noen flotte år. Det viktigste er jo folkene, og de treffer jeg igjen, forteller Torgersen, og legger til:

– Det har vært noen kjempefine år med mye moro på jobb. Det er jo det alle humorister ønsker seg.

Vikstvedt om slutten: – Overraskende



Torgersen har ledet «20 spørsmål» i fire år, men er likevel for en nykommer å regne ved siden av paneldeltaker Helén Vikstvedt (52).

Etter ni år i programmet forventet hun en tårevåt avskjed da VG møtte henne like før sending.

– Skuespillerjobber kommer og går, og konstelasjoner det samme. Så jeg kjenner litt på det i dag, etter så lang tid her. Jeg kommer sikkert til å gråte, sier Vikstedt.

GØY PÅ JOBB: Bjarte Hjelmeland og Helén Vikstvedt forbereder seg til siste innspilling av «20 spørsmål». Forberedelsene består i å spise pølser og prate om løst og fast, forteller de. Foto: Frode Hansen , VG

I minuttene før lydprøvene sitter hun sammen med Bjarte Hjelmeland (46) og spiser pølser. De forteller at det er «en god stund siden» de fikk vite at 24. oktober var siste innspilling, og at programmet ikke ville bli sendt i 2017.

– Var det en overraskende beskjed å få?

– Ja, jeg synes det var litt overraskende. Jeg tenkte at dette er et sånt program som bare suser og går, så det kom overraskende på meg, sier Vikstvedt.

Viktigst at sjangeren overlever



Om det er feil av NRK å ta programmet av luften, vil ikke de to mene noe om. Hjelmeland mener uansett det er viktigere at sjangeren overlever enn at programmet gjør det.

– Det er stort sett sånn at når noe forsvinner, så kommer det noe annet. Og denne typen tøyseprogrammer, med sånne typer som oss i, dukker opp på fjernsyn og radio med jevne mellomrom. Så er det noen formater som faller fra og noen som holder seg avsindig lenge, sånn som dette programmet har gjort. Det viktigste er at vi ikke ser en trend der denne typen programmer forsvinner ut, mener Hjelmeland.

Bergensskuespilleren henviser til noen kloke ord han leste i en «tullete minitegneserie» tidligere på dagen.

– Noe av det viktigste for å oppnå suksess, er at man ikke er redd for forandringer.