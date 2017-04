Norske Angelina (11) fant tonen med Norah Jones

Eventyret om den unge norske sangsensasjonen Angelina Jordan fortsetter. I Asia fikk hun jazz-superstjernen Norah Jones (38) på tomannshånd.

11-åringen slo igjennom som åtteåring og vant «Norske Talenter» på TV2. Siden har det gått slag i slag for jenta med den store stemmen.

Hun har vært med i talentprogrammet «Little Big Shots» i USA, hun samarbeider med Kiss-manager DOC McGhee, og i fjor høst ble det kjent at hun også var ønsket til Donald Trumps valgkamp. Det takket hun og hennes manager pent nei til.

En som imidlertid fikk ja var jazz-superstjernen Norah Jones.

REISER VERDEN RUNDT: Angelina på scenen i Japan. Hennes show i Osaka var utsolgt to ganger. Foto: Privat Foto: Privat

Det var i forbindelse med en liten turné hun gjorde i Japan og Sør-Korea.

– Det var første gang jeg besøkte Japan og hadde konsert der! Japan har blitt mitt favorittland nå, kjempehøflige folk, alt føles bra i Japan.! Jeg var sist i Sør- Korea for 10 måneder siden der jeg spilte sammen med PSY som har Gamnam style og hadde avslutningsnummer på veldedighetskonsert for Rotary som har vaksinert over 1 million mennesker mot polio. Denne gangen var det på en festival, og jeg hadde to konserter sammen med Norah Jones, sier Angelina til VG.

– Jeg liker de fine sangene hennes også! Norah Jones har vunnet mange Grammy-priser, derfor var det en stor ære for meg å få synge på festivalen. Selv sto hun bak og fulgte med, da jeg sang. Og når jeg var ferdig sa hun «wow you are so amazing! You are gifted», sier Angelina med et smil om den amerikanske kollegaen med ni Grammy-priser i bagasjen.

Norah Jones er ganske reservert som person, og er ikke den som sosialiserer med alle rundt seg på turné. Men hun ba spesifikt om å få snakke med 11-årige Angelina på tomannshånd bak scenen.

JAPANSKE FANS: Angelina Jordan har allerede fått seg en fanskare i Asia. Foto: Privat Foto: Privat

– Hun spurte meg hvordan jeg liker den gamle musikken («the forgotten music»). Da fortalte jeg henne at jeg ønsker å gi nytt liv til gamle låter, de er helt unike, slik at også nye generasjoner får gleden av å høre dem gjennom en ung stemme, svarer 11-åringen veslevoksent og legger til:

– Hun er bare en fantastisk artist og en fantastisk mor. Hun hadde med seg begge de to barna sine på turneen. Og jeg følte jeg tilhører hennes musikalske familie!

Samtidig med opptredenen i Asia debuterte Angelina på tysk TV, i showet til Thomas Gottschalk. 11-åringen har til nå for det meste fremført andres låter, sist Screamin’ Jay Hawkins-klassikeren «I Put a Spell on You», hvis video er sett 24 millioner ganger. Nå er det andre planer, avslører manageren.

– Angelina lager nå originale låter, der hun henter inspirasjon fra alle kontinenter hun har vært og besøker, hun lærer ekstremt mye på reisene vi gjør. Jeg tilrettelegger også at hun besøker museer og historiske steder, i tillegg til en privat lærer som følger henne opp.