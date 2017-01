Tone Damli: – Bor på samboerens gutterom

Singleaktuelle Tone Damli (28) bor for tiden på gutterommet til samboeren i påvente av nytt hus.

Det røpet hun i et intervju med P3morgen tirsdag morgen i forbindelse med popcomebacket «Pinnacle». Hun snakket blant annet om husbyggingsprosjektet i Bærum, som har skapt overskrifter allerede.

I november i fjor fikk imidlertid Damli og kjæresten Markus Foss klarsignal av kommunen til å bygge huset. Det opprinnelige huset er nå revet, og Damli forteller at de håper å flytte inn til jul i år.

I mellomtiden prøver Damli, Foss og datteren Billie noe annet. De har nemlig flyttet inn i kjelleren hos Damlis svigerfar, Markus Foss' far.

BYGGER HUS: Tone Damli og samboeren Markus Foss. Foto: Stian Gregersen , VG

– Vi bor på gutterommet, eller på promperommet som vi liker å kalle det, til Markus. Det ser ut som det gjorde da Markus var ungdom, med rallybilder av ham på veggene, og noen barnebilder. Og så er det et svært bilde av en tyggisautomat der, sier Damli på P3morgen.

Hun får spørsmål om hvorfor trekløveret ikke leier i stedet, og da fleiper hun med at hun som sogndøl har et nøkternt forhold til penger.

– Vi skal jo bygge hus, og kan vi spare penger på å bo hos svigerfar, så gjør vi det. Jeg kan jo få et kjempefint bad for to og et halvt år med leie! sier hun i radioprogrammet.

Hun har altså gjort popcomeback etter et lite opphold, og sier hun har «stått litt fast». Singelen «Pinnacle» fikk hard medfart av VGs anmelder, som trillet en toer på terningen.

Det får hun også spørsmål om i P3-intervjuet.

– Den kjente jeg at jeg brydde meg absolutt ingenting om. Kjente det ikke en plass, rett og slett, sier Damli.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Damli i anledning låtslippet.