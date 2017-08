Rockeartist Magnus Grønneberg på salme-permisjon

Som ung rocker gikk Magnus Grønneberg bort fra kristendommen. Så fikk han behov for å tro på noe større enn seg selv.

Tirsdag lanserte CC Cowboys-vokalisten en plate med salmer av Egil Hovland, en komponist fra samme by som han selv – Fredrikstad. Det er en stor kontrast mellom «Himmelske Far, du har skapt oss» og «Vill, vakker og våt». Men det er bare på utsiden mener Grønneberg.

– Det er musikk, det er ord, formidling og kunst. Vi mennesker er mange ting. Jeg er en rocker, men jeg er ikke bare en rocker, forteller han.

Naturlig med salmeplate

Grønneberg tester ut akustikken i Jacob kulturkirke med salmen «Tårnhøye bølger», som også er navnet på den nye platen. Selv om han ikke er noen kirkegjenger selv, beundrer han kirken for sin symbolikk og tradisjon.

– Gleden og sorgen går i hånd i hånd i dette rommet her. Når nasjonen står på prøve, som vi opplevde for noen år siden, eller når man står i en personlig tragedie, så oppsøker man dette rommet. Det er et veldig fint rom, vi mennesker trenger symboler og tradisjoner, det guider oss gjennom livet og forteller oss litt hvem vi er, sier han filosofisk.

Også musikken hans blir brukt til glede og sorg, og Grønneberg mener det er naturlig for ham å gi ut salmeplate. Men troen er noe han holder privat, den er personlig. Han hører ikke til noen menighet, og musikeren ser på seg selv om en individualist.

– Jeg deler ikke dette med noen i form av at jeg deltar i det kirkelig rom. Det er en stille og privat indre dialog som jeg har hatt i mange år, sier han.

«TÅRNHØYE BØLGER»: Musikeren tester ut det nystemte flygelet i Jacob kulturkirke. Foto: Klaudia Lech , VG

Fant tilbake til troen

Grønneberg vokste opp med mor i pinsemenigheten, og hadde selv en barnetro, som han kaller det.

– Så skjedde det vel ett eller annet ungdomsopprør, hvor jeg var lenge vekk fra det. Hvor jeg skulle formes til å bli en ung mann, være rocker og starte CC Cowboys, forteller han.

Først etter han giftet seg og fikk tre barn, snek troen seg tilbake til musikeren.

– Troen og bevisstheten kom tilbake til meg. Hvor jeg ikke var så steil og sikker i livet. Man er jo ung og vakker og freidig, og vil rett og slett leve sitt eget liv på sin egen måte. Så kommer behovet for noe som er større enn deg selv. Noe som en hånd på min skulder, noen som beskytter meg, som jeg har en indre dialog med, forklarer Grønneberg.

HALVVEIS TIL 100: Grønneberg nyter livet som 50-åring. Foto: Klaudia Lech , VG

– Bamsefar i livet

Året 2017 har vært gjenstand for flere jubileer. Grønneberg har gått inn i 50-årene, han og kona feiret 30 års ekteskap og forrige uke var det ett år siden musikeren gikk inn i rollen som bestefar.

– Det er ikke noe man har tenkt så mye over, at man en vakker dag kanskje skal bli bestefar. Også skjer det. Det kommer som sendt fra Gud uansett, det er vakkert og flott.

For Grønnberg er det ikke snakk om noen midtlivskrise, tvert imot. Det å bli 50 år anser han som et privilegium.

– Det er godt å bli eldre. Når du er 50 år er du bamsefar i livet, da går det ikke an å tulles med lenger. Da er det ingen som kan knipse meg over ende. Vi reiser jo vestover i livet, vi går ned mot solen, sier rockeren.

Han ser på livet som en reise, og da må årene gå, mener han.

– Jeg husker godt da jeg var 23 år, det var da jeg ga ut den første platen, sier han etter å ha spurt om undertegnedes alder.

– Jeg gjør det samme i dag. Jeg er glad for det, veldig. Å få lov til å bli 50 år. Jeg er stolt av mange ting, barna mine, av det jeg holder på med. Også er jeg veldig stolt av at jeg har gift i 30 år. Det kommer ikke av seg selv om når synger i rockeband, sier han smilende.

KRISTEN: Rockemusikeren tok en pause fra troen i ungdomstiden, men fant tilbake da han ble voksen. Foto: Klaudia Lech , VG

Sluttet sirkel

Fra første stund ble Grønneberg tent på ideen om å lage salmeplate, til tross for at han ikke er «bevandret» i salmemusikk.

– Jeg soner på en måte livstid i CC Cowboys, jeg har spilt der i snart 30 år. Jeg trives på cellen, for all del, men innimellom får jeg permisjon til å gjøre andre ting, og det setter jeg veldig stor pris på, forklarer han.

Salmeplaten ser han på som en slags sluttet sirkel. Da han var guttunge sang han i Egil Hovlands barnekor, nå får han gi ut plate med salmene til komponisten. Hovland døde i 2013, 88 år gammel.

– Jeg traff ham for 15–20 år siden i forbindelse med et intervju. Vi hadde en liten hyggelig samtale hvor jeg var en ung rocker og han en gammel komponist. Han var full av latter og smilende øyne, mimrer Grønneberg.

Med på salmen «Måne og sol», som de fleste kanskje kjenner til, har Grønneberg datteren Hanna-Maria.

– Det er en vakker barnesalme. Hun har jo sunget i kor i mange år, så da tenkte jeg at «nå skal du få sjansen». Vi har hatt samarbeid før også, så det var naturlig at hun var med på den, sier han.

Selv om Grønneberg er på salme-permisjon, er høsten booket med CC Cowboys-turné. Og da blir det atter «Vill, vakker og våt» fra scenekanten.