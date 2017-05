Kommentar: Si opp, Henrik!

Kommentar «Panorama Agency» svarer for seg etter gårsdagens fadese-utsagn om at Henrik Holm ikke skal spille flere «homofile karakterer». Overraskende nok gjør hun situasjonen verre.

I går skrev jeg en kommentar om «Panorama Agency» og deres CEO Lene Seested, som gikk hardt ut i signeringen av «Skam»s Henrik Holm, som sa at fra nå av ble det ikke «flere homofile karakterer» på Holm. De vil hun si nei til, fordi såkalt «typecasting» kan ha konsekvenser for hans karriere.

Problemet er som kjent at homofili ikke er en «rolle» eller «en karakter», men kun handler om hvem man elsker. «Skam»-fans verden over har rast mot Seested, som mener at hun nå gjør sitt beste for å trekke opp stigen som Isak, Even og «Skam» har sendt ned til verden hva gjelder homokamp. Nå tar hun bladet fra munnen og svarer på kritikken. Og går mer på trynet enn noen gang:

«Jeg er stor fan av «Skam», hele universet, og Henriks prestasjon som skuespiller. Med vår hjelp, skal han spille alle de forskjellige roller han ønsker, for eksempel soldat, viking, James Bond, kjærlig familiefar, førsteelsker, Disney-prins, konge, politibetjent, transeksuell og meget mer», står det blant annet i uttalelsen på Facebook.

Det at hun nå i tillegg nesten siterer at dette handler om Henriks ønsker om å spille James Bond, viking og Disney-prins inn i sitt eget rot, grenser til en skandale. Jeg tviler på at det er sant, og om det er det, har hun brutt en taushetskontrakt allerede før Holm har begynt å jobbe for henne.

For selv om noen kanskje håpet på at Seested var feilsitert da hun kalte det å være homofil «en karakter», viser det seg nå altså at det var det motsatte. Hun har tydeligvis et grunnleggende forskjellig menneskesyn fra oss som kritiserer henne.

En får jo lyst på litt popcorn til denne fadeseforestillingen av en PR-strategi «Panorama Agency» har rotet seg opp i. For ikke bare har hun misforstått hele problemet med sin egen uttalelse - men nå er det å være transseksuell også en rolle. I tillegg ser det ut til at hun mener at politi, prinser og kjærlige familiefedre ikke kan være annet enn heterofile.

Lene Seested er sjef over flere av skandinavias største skuespillere, men klarer likevel ikke se skogen for bare trær. Skitner man til en rolle med en annen seksuell legning enn den heterofile, er det ikke plass til andre karaktertrekk med politiskilt, prinsetitler og kjærlighet for egne barn, mener hun.

Akkurat nå lukter det så flaut av Seesteds eget byrå at kanskje Henrik selv burde komme på banen. For dette er ikke hans skyld: Holm er per nå et offer for et agenturs idiotiske lanseringsstrategi, samtidig som han selv sitter med «Skam»-munnkurv og ikke kan forsvare seg.

Derfor kan hans management på glitrende vis ødelegge det som burde vært noe av det mest spennende som har skjedd han. Det er så respektløst og idiotisk som man kan få det.

Spørsmålet er hva som skjer om Henrik Holm nå ser en annen vei og velger å samarbeide med et annet byrå - som kan forvalte hans talent hakket bedre enn det Seested klarer.

Henrik Holm kan erobre verden om han vil, det bør han gjøre uten Panorama, som tydeligvis ikke har respekt for noe av det han har jobbet så hardt for.