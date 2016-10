Nobelprisvinner Dario Fo er død

Den italienske dramatikeren og skuespilleren Dario Fo er død, 90 år gammel. Fo fikk Nobels litteraturpris i 1997.

Fo betegnes som en av verdens mest berømte dramatikere og teaterskuespillere.

Avisa Corriere della Sera skriver at Fo døde på et sykehus i Milano torsdag. Han ble innlagt for tolv dager siden med lungeproblemer.

Fo viet livet sitt til flere kunstformer, og omtales i italienske medier som en dramaturg, skuespiller, regissør, skribent, forfatter, illustratør, maler, scenograf, aktivist og mye mer.

– I 50 år har han sammen med kona Franca Rame revolusjonert den italienske kunstverdenen, skriver La Repubblica.

I mars i år ble Fos 90-årsdag feiret med en storstilt offentlig fest i Milano, skriver avisa. Venner, kjendiser og andre oppmøtte æret da Fos karriere.