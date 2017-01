Nicki Minaj: – Ja, jeg er singel

Det er slutt mellom Nicki Minaj (33) og rapperen Meek Mill (29).

Det bekrefter Minaj selv på Twitter.

De to artistene har holdt sammen siden 2015, i det flere medier omtaler som et turbulent forhold.

I august skrev TMZ at de to hadde planer om å flytte sammen i en luksusvilla i Beverly Hills.

For et snaut år siden snakket også Minaj ut om forholdet da hun var gjest i The Ellen DeGeneres Show, skriver E News.

– Jeg ikke si at jeg er i et forhold lenger, for jeg føler at folk blir slemme når de hører det, sa hun den gang.

33-åringen, som opprinnelig heter Onika Tanya Maraj, har gjennom karrièren vunnet en rekke priser, deriblant seks American Music Awards og fire Billboard Awards.

Hennes siste singel, «Black Barbies», er spit 15 millioner ganger på Spotify siden den ble sluppet 30. november.

Hun har i tillegg til musikken også debutert på lerretet i Hollywood-filmen «The Other Woman».

Også Meek Mill er en anerkjent rapper i USA, og senest i 2015 toppet han Billboard 200, listen over landets mest solgte albumer.