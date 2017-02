Prinsesse Sofia: Fikk et enormt hat rettet mot meg

I en ny podcast om sosiale medier snakker det kongelige paret ut om netthat, og prøver å få med seg ungdommen.

Det kongelige paret prins Carl Philips og prinsesse Sofia opprettet en stiftelse da de giftet seg i 2015 for å jobbe mot mobbing på nett. Onsdag lanserte de en podcast i forbindelse med stiftelsen kalt «Jakten på likes».

– Vi har opplevd veldig mye hat, men også kjærlighet på nettet, forteller Sofia.

Paret ønsker å gi en bedre en bedre forståelse for barn, ungdom og voksne om hvordan man skal snakke til hverandre.

– Det er på mange måter tøffere i dag og våre barn lever i en verden hvor internett eksisterer og ingenting annet, sier Sofia.

Under podcastens første episode er prinsen og prinsessen selv de eneste gjestene. Programlederne er Linnea Holst og Isa Galvan, to svenske jenter som i 2015 startet en kampanje mot netthat.

Vil gjøre en forskjell



Med podcasten håper paret på å vise at verden kan kommunisere med hverandre i den virkelige verden, og ikke kun på nettet.

– Under de første årene med Carl Philip fikk jeg et enormt hat rettet mot meg som person. Jeg tok det veldig tungt, forteller prinsessen.

PRINSEBRYLLUP: Prins Carl Philip og prinsesse Sofia etter vielsen i Slottskyrkan i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/NTB scanpix

Prinsesse Sofia har lenge følt på et hat mot seg på nettet. I en svenske podcasten snakker prinsessen ut om hatet hun følte og fortsatt føler etter hun og prins Carl Philip begynte å treffe hverandre.

– Det var litt som å gå inn i en vegg, sier prinsessen.

Selv i dag opplever prinsessen ekle kommentarer på nettet, noe som har ført til at hun har stengt sin egen Facebook-side.

Prøver å fokusere på kjærlighet



Prins Carl Philip forteller at det har vært vanskelig å være der for Sofia under alt netthatet. Han har selv fått mye hat, og vil dele sine erfaringer.

– Jeg har fått kommentarer og noen ganger trusler, og det er vanskelig å legge fra seg, sier den svenske prinsen.

På tross for all hatet forteller paret også om all kjærligheten de har fått og hvor mye de setter pris på det.

– Etter bryllupet vårt kom det veldig mange hyggelige kommentarer om at vi var et godt lag, det er noe vi har tatt med oss videre, forteller paret.

– Det finnes mye netthat, men det er fortsatt mer kjærlighet som kanskje ikke kommer like godt frem. Det er lettere å skrive en stygg kommentar enn en positiv, sier prinsen.

