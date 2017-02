Proteststorm mot Netflix etter ny serie

Rasistanklager og protester har haglet på sosiale medier etter at Netflix slapp traileren til serien «Dear White People».

Onsdag slapp abonnementtjenesten for film og TV-serier et klipp på YouTube av serien «Dear White People».

I det 34 sekunder lange klippet snakker en afroamerikansk kvinne på radio om godkjente Halloween-kostymer:

Kjære hvite mennesker. Her er listen over akseptable Halloween-kostymer. Pirater, horete sykepleiere, en av våre første 43 presidenter. Toppen av listen over ikke-akseptable kostymer, meg.

Klippene viser hvite ungdommer med brun maling i ansiktet med gullkjeder og pistoler.

På Twitter anklages Netflix for rasisme. Hasjtaggene #cancelnetflix og #notnetflix har blitt laget i protest mot selskapet for å vise at de boikotter tjenesten ved å stoppe sine medlemskap:

Serien «Dear White People» er basert på en film fra 2014 med samme navn, som vant pris under Sundance filmfestival.

Ifølge IMDb er filmen «en satire som følger fire mørkhudede studenter på et høytstående universitet i USA hvor striden bryter ut etter et kontroversielt og offensivt svart parti kaster ut hvite studenter».

Regissøren av den originale filmen Justin Simien har sett all den negative oppmerksomheten rundt serien og forsvarer serien på sin egen Facebook-side.

– Å se ren frykt som folk føler seg støtt etter å ha sett en video med en kvinne av farge (høflig) spørre om å ikke bli latterliggjort, viser klart hvorfor jeg valgte å lage denne filmen.

På Twitter får han støtte:

Traileren av serien «Dear White People» er sett over 3 millioner ganger, har 350.000 mislikere og 4400 likerklikk i skrivende stund.

Skuespiller Logan Browning spiller en av hovedrollene Samantha White i serien, og tar over rollen som er spilt av Tessa Thomson fra HBO-suksessen «Westworld» i filmen med samme navn. Serien vil bestå av 10 episoder og kommer 28 april.