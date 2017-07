Aaron Carter tatt for fyllekjøring

Aaron Carter (29) ble arrestert for å kjøre i beruset tilstand og besittelse av marihuana.

Lørdag kveld ble den tidligere barne-popstjernen Aaron Carter arrestert, skriver ABC News.

Politiet bekrefter til ABC News at artisten og hans kjæreste ble arrestert i Georgia lørdag kveld. Artisten ble tatt for å kjøre i beruset tilstand, samt besittelse av marihuana og andre narkotika-relaterte gjenstander.

Den andre passasjeren i bilen var Carters kjæreste Madison Parker.

Ifølge TMZ nektet Carter å la seg teste av politiet, som ville avklare om han var beruset. Carter og kjæresten tilbrakte natten i politiets varetekt.

Parker ble også siktet for å hindre politiet. De skal begge ha betalt kausjon på rundt 33.000 kroner hver.

29-åringen er kjent for låtene «I Want Candy» og en av hans nyeste låter «Sooner Or Later». Han er også broren til Nick Carter, som er medlem av popgruppen Backstreet Boys.

Ifølge en melding skrevet på Twitter av brukeren til Carter, skulle han opptre i Kansas City i går kveld. Dette skjedde ikke.

Manageren til Carter har foreløpig ikke kommentert saken.

Ifølge en video TMZ har fått tilgang til skal Carter bare dager i forveien ha skrytt av at han ikke kom til å bli tatt for fyllekjøring.